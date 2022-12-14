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ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК АГРАРИЕВ

11 декабря этого года на ипподроме в пригороде Нукуса прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства.

Выступивший на мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев сердечно поздравил присутствующих с праздником.

В своем выступлении он остановился на широкомасштабных мерах, осуществляемых в нашей стране по модернизации сферы сельского хозяйства, внедрению в нее новой техники и технологий, эффективному использованию водно-земельных ресурсов, обеспечению продовольственной безопасности, всемерной поддержке кластерного метода в сельскохозяйственном производстве.

Затем, согласно программе мероприятий, состоялись состязания по перетягиванию каната, в которых не было равных представителям Тахтакупырского района, далее расположились команды из Берунийского и Нукусского районов. Все они награждены призами от организаторов.

Особый интерес зрителей вызвали схватки палванов. В борьбе за главный приз боролись Эльер Машарипов из Амударьинского района и Захриддин Заитов из Нукусского района. В упорном единоборстве верх одержал З.Заитов, которому и был вручен подарок Президента — автомобиль «Джентра». Также были выявлены победители в других весовых категориях.

Оживленно проходили бараньи бои. Владельцы кучкаров — кунградец И.Бабаниязов, К.Сейтбеков из Чимбая, Ш.Бекмурадов, Ш.Колдашев из Ходжейлийского района, Б.Ермагамбетов из Канлыкульского района, А.Утепов из Кегейли, амударьинец Ю.Уразбаев, Ш.Турмамбетов из Тахтакупыра, Д.Алламбергенов из Нукусского района и столичный житель Ж.Сметуллаев праздновали успех, каждому из которых также вручены награды.

Участники праздника с большим удовлетворением встретили традиционные конные скачки. Они стали свидетелями заездов в один, три, пять, семь и десять кругов.

Большой интерес вызвало состязание на десять кругов. Здесь лучшим стал скакун жителя города Нукуса Б.Ибрагимова, которому вручен главный приз — автомашина «Джентра». Владельцам других отличившихся животных были вручены мотоцикл, холодильник, телевизор, ковер. Увлекательно прошли и такие национальные виды игр, как «Кызкуыу», «Тенге алыу», «Кокпар».

За достигнутые высокие урожаи хлопка-сырца руководители фермерских хозяйств: «Худайберген Гульдана» Ж.Наженов из Чимбайского района и «Избаганбет аул» К.Тлеубаев из Кегейлийского района были награждены автомашинами «Нексия 3».

Гостям праздничного мероприятия были представлены ярмарка сельскохозяйственной продукции, разнообразные блюда, приготовленные искусными поварами, концертная программа мастеров искусств.

В торжественном мероприятии принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан.