Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:53:05, 12.12.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

В рамках олимпиады пяти инициатив в Нукусе прошли соревнования финального этапа по легкой атлетике среди коллективов лиги «Б».

В течение трех дней в них состязались 280 представителей города Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан.

В возрастной категории от 16 лет до 21 года среди женщин победили легкоатлетки из махалли «Аршазар» Хорезмской области, среди мужчин  — махалли «Багыш» Ферганской области. Среди 22-26-летних также не было равных спортсменкам из хорезмского «Аршазара», у мужчин лучшими стали атлеты из схода граждан «Навои» Республики Каракалпакстан. В категории 27-30 лет победили, соответственно, махалля «Янги хаёт» Андижанской области и махалли «Устоз» Ферганской области.

От имени организаторов победителям вручены дипломы, медали и памятные призы.

ККИА

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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