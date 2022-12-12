"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В рамках олимпиады пяти инициатив в Нукусе прошли соревнования финального этапа по легкой атлетике среди коллективов лиги «Б». В течение трех дней в них состязались 280 представителей города Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан. В возрастной категории от 16 лет до 21 года среди женщин победили легкоатлетки из махалли «Аршазар» Хорезмской области, среди мужчин — махалли «Багыш» Ферганской области. Среди 22-26-летних также не было равных спортсменкам из хорезмского «Аршазара», у мужчин лучшими стали атлеты из схода граждан «Навои» Республики Каракалпакстан. В категории 27-30 лет победили, соответственно, махалля «Янги хаёт» Андижанской области и махалли «Устоз» Ферганской области. От имени организаторов победителям вручены дипломы, медали и памятные призы. ККИА Сәне: 12.12.2022 11:08:44 2 мәрте оқылды