"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт СОТРУДНИКИ БАНКОВ УЧАСТВОВАЛИ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В Нукусе Каракалпакским советом профсоюза государственных учреждений и работников государственной службы Узбекистана был организован турнир по мини-футболу среди банковских служащих. По итогам турнира, приуроченного ко Дню Конституции Республики Узбекистан, первое место заняли представители Главного управления Центрального банка по Республике Каракалпакстан, второе — работники Каракалпакского филиала акционерно-коммерческого банка «Хамкорбанк», третье — команда Каракалпакского филиала акционерно-коммерческого банка «Капиталбанк». Определены победители в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок». Победители и призеры награждены дипломами и памятными подарками. Д.Абибуллаев, УзА. Сәне: 12.12.2022 11:06:58 2 мәрте оқылды