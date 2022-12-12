Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:52:58, 12.12.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

СОТРУДНИКИ БАНКОВ УЧАСТВОВАЛИ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В Нукусе Каракалпакским советом профсоюза государственных учреждений и работников государственной службы Узбекистана был организован турнир по мини-футболу среди банковских служащих.

По итогам турнира, приуроченного ко Дню Конституции Республики Узбекистан, первое место заняли представители Главного управления Центрального банка по Республике Каракалпакстан, второе — работники Каракалпакского филиала акционерно-коммерческого банка «Хамкорбанк», третье — команда Каракалпакского филиала акционерно-коммерческого банка «Капиталбанк».

Определены победители в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок».

Победители и призеры награждены дипломами и памятными подарками.

Д.Абибуллаев,

УзА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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