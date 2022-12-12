СОТРУДНИКИ БАНКОВ УЧАСТВОВАЛИ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В Нукусе Каракалпакским советом профсоюза государственных учреждений и работников государственной службы Узбекистана был организован турнир по мини-футболу среди банковских служащих.
По итогам турнира, приуроченного ко Дню Конституции Республики Узбекистан, первое место заняли представители Главного управления Центрального банка по Республике Каракалпакстан, второе — работники Каракалпакского филиала акционерно-коммерческого банка «Хамкорбанк», третье — команда Каракалпакского филиала акционерно-коммерческого банка «Капиталбанк».
Определены победители в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок».
Победители и призеры награждены дипломами и памятными подарками.
Д.Абибуллаев,
УзА.