"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

«ROADSHOU» ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

В Каракалпакском управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана состоялась презентация «Roadshou» для покупателей приватизируемых государственных активов, выставляемых к продаже земельных участков.

В мероприятии, организованном Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан, присутствовали представители городского и районных хакимиятов, крупных предприятий, предпринимательских структур.

Специалистами Агентства продемонстрирован мастер-класс по эффективному использованию электронной торговой площадки «E-auksion», который включал открытие личного кабинета, получение онлайн-электронной подписи, способ участия на торгах и другие.

В ходе презентации их участники смогли ознакомиться с активами 102 государственных или имеющих государственное участие хозяйственных обществ, 2115 единицами земельных участ­ков, предлагаемых к приватизации, 524 государственными объектами, предназначенными для аренды.

А также двум гражданам, приватизировавшим земельные участки несельскохозяйственного назначения, бывшими в их постоянном владении или на основании права пожизненного владения, торжественно вручен государственный ордер, удостоверяющий право собственности. Присутствующим разъяснен порядок данного процесса.

Кроме того, до них доведена информация о крупных государственных активах в городе и районах, об административных и производственных зданиях, земельных участках, выставляемых на публичные торги.

В ходе мероприятия заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан К.Хакимов, руководитель Каракалпакского территориального управления М.Раджапов ответили на вопросы участников презентации и представителей средств массовой информации.

Затем был организован пресс-тур по расположенным в городе Нукусе и Тахиаташском районе государственным объектам, подлежащим приватизации.

ККИА