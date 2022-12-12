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В ЧИМБАЕ ВСТУПИЛИ В СТРОЙ РЯД ОБЪЕКТОВ

На днях Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев и хоким Навоийской области Н.Турсунов посетили Чимбайский район, где приняли участие в церемониях сдачи ряда объектов в эксплуатацию.

В честь Международного дня инвалидов они навестили проходящих лечение в доме «Муруввот» граждан и поздравили их с праздничным днем. В этот же день было сдано в эксплуатацию новое здание противотуберкулезного отделения, построенного при содействии хокимията Навоийской области.

Знакомясь с созданными здесь условиями, гости вручили подарки пациентам. Для них был организован концерт мастеров искусств.

Гости также в торжественной обстановке открыли новое здание сельского схода граждан «Кенес», ознакомились с ходом строительства здания дошкольного образовательного учреждения в махаллинском сходе граждан «Кокшекала».

Затем в здании районного хакимията состоялся открытый диалог с предпринимателями.

ККИА