"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год обеспечения интересов человека и развития махалли

«ДВИЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ» — БЛАГОРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Недавно в Совете Министров Республики Каракалпакстан состоялось совещание, посвященное задачам улучшения жизненных условий граждан, оказавшихся в сложных социальных условиях, обеспечения их устойчивого благосостояния.

На мероприятии, которого вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, отмечалось, что в нашей республике осуществляются последовательные меры на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека». Президентом страны определены конкретные задачи по пристальному изучению социального положения малоимущих слоев населения, оказанию им всесторонней поддержки.

Под категорию с тяжелыми жизненными условиями подпадают семьи, проживающие в неблагоустроенных жилых домах, не имеющие средств на дрова или уголь для отопления жилья, медикаменты для лечения, даже на получение свидетельства о рождении ребенка или гражданского паспорта. Сюда же входят и граждане, не имеющие собственного крова и ютящиеся в съемных квартирах.

В целях повышения жизненного уровня данных граждан в настоящее время выдвинута благородная инициатива, названная «Мехир харекети» («Движение милосердия»), согласно которой в городе и во всех районах детально изучаются и оцениваются жилищные условия, не отвечающие самым элементарным требованиям. Для проведения этой работы в районном разрезе образованы рабочие группы, состоящие из руководителей министерств, ведомств, предприятий и организаций.

В совещании приняли участие советник Президента Республики Узбекистан Т.Худайбергенов и Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Аналогичные совещания прошли в Караузякском и Кунградском районах. Им предшествовали посещения Председателем Жокаргы Кенеса А.Орынбаевым, его заместителем Р.Сапарбаевым и рядом ответственных должностных лиц семей с тяжелыми условиями из отдаленных населенных пунктов. По результатам ознакомления были даны соответствующие указания по улучшению условий жизни данных семей.

ККИА