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КОНСТИТУЦИИ СТРАНЫ — 30 ЛЕТ!

7 декабря этого года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Республики Узбекистан.

В торжественном мероприятии приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депутаты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, работники министерств, ведомств, учреждений, организаций, правоохранительных органов, ветераны труда, студенческая молодежь и представители средств массовой информации.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров сердечно поздравил собравшихся с праздничной датой.

Было отмечено, что Конституция, являясь фундаментом национальной правовой системы каждого государства, важна тем, что определяет принципы организации государственного строительства, органов государственной власти и управления, критерии общественного жизни.

Бросая взгляд на этапы независимого развития, мы отчетливо видим, что происходящие в нашей стране процессы обновления и преобразований, достижения в социально-экономических сферах, созидательная работа по обеспечению благосостояния населения, неразрывно связаны с возможностями, которые предоставлены Основным Законом. Он безусловно является залогом дальнейшего укрепления независимости, поступательного развития и мирной жизни нашего государства.

Осуществляемые сегодня под руководством Президента широкомасштабные реформы на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» закладывают прочную основу для повышения жизненного уровня народа. В этом отношении особое место занимает Указ Президента Республики Узбекистан от 31 августа 2022 года «О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур».

Согласно постановлению главы государства «О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022-2023 годах» от 25 октября текущего года предусмотрен запуск 259 проектов общей стоимостью почти 300 миллиардов сумов, которые охватят 252 схода граждан нашей республики.

За достойный вклад в укрепление независимости нашей страны, повышение ее экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала, более 1300 представителей Каракалпакстана награждены памятным знаком «Узбекистон Конституциясининг 30 йиллиги».

В ходе мероприятия А.Орынбаев вручил группе награжденных памятные знаки.

Участникам собрания представлена праздничная концертная программа мастеров искусств и молодых исполнителей.

В торжественном мероприятии принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.