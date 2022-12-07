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Пресс-конференции

ПОДВОДЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

На днях в Министерстве дошкольного образования Республики Каракалпакстан прошла пресс-конференция и очередное собрание Общественного совета, посвященные итогам деятельности за 9 месяцев нынешнего года.

Пресс-конференцию вела руководитель пресс-службы министерства Н.Мамбедуллаева.

С информацией об итогах работы за вышеуказанный период выступила министр дошкольного образования Республики Каракалпакстан Г.Бахиева.

В настоящее время по республике действуют 1557 дошкольных образовательных учреждений, среди них 435 — государственных, 2 — ведомственных, 89 — на основе государственно-частного партнерства, 10 частных и 1023 негосударственных семейных ДОУ. В них воспитываются почти 120 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват детей в дошкольные образовательные учреждения составляет 78 %.

На пресс-конференции наряду с достижениями также были отмечены недостатки и проблемы в детских образовательных учреждениях Бозатауского, Турткульского и других районов нашей республики.

Представители СМИ получили ответы на интересующие их вопросы.

Х.ХАЛИЛАЕВА