"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА В последние дни ноября в Нукусе прошел Каракалпакский республиканский этап соревнований по курашу «Узбек полвони». В турнире, проходившем по международным правилам, приняли участие 39 курашистов и 15 курашисток. По итогам захватывающих схваток среди мужчин победили Абдизатдин Алхамов (весовая категория 73 кг), Мадияр Бекполатов (81 кг) (оба из Нукуса), Руслан Рейпназаров (90 кг) из Муйнакского района, Акбар Кадиров (100 кг) из Амударьинского района и Марсель Жумамуратов (свыше 100 кг) из Тахиаташского района. Среди женщин не было равных Асем Бахтыгалиевой (57 кг) из Муйнакского района, Нурсулу Бердаховой (63 кг) из Нукуса, Кларе Дарменбаевой (78 кг), также представлявшей столицу республики. Они награждены медалями и ценными призами. ККИА Фото М.Хабибуллаева. Сәне: 07.12.2022 10:46:24 4 мәрте оқылды