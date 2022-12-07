"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Туризм

ОТРАСЛЬ С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Древние памятники, музеи, этнографические аулы, Аральское море, разнообразные фестивали... Туристам есть, что посетить в Каракалпакстане, занявшем прочное место на туристической карте Узбекистана.

И если еще несколько лет назад, собираясь в дальний путь, гости из разных стран мира задумывались о том, где остановиться, то теперь таких вопросов у них не возникает. Отелей, гостевых домов и хостелов в республике насчитывается 88, а совсем скоро их станет еще больше. В столице республики, к примеру, рядом с международным аэропортом «Нукус», ведется строительство гостиниц, возводят их и в районах республики.

Туристические компании, число которых неуклонно растет, делают акцент не только на разработку новых маршрутов, но прежде всего, оказание качественных услуг, особенно, транспортных. Сегодня, по данным Министерства туризма и культурного наследия Республики Каракалпакстан, в регионе работают 49 компаний, занятых в сфере туризма. Они в целом располагают 11 микроавтобусами, 14 квадроциклами, 48 внедорожниками. А познакомить с историей края, отправиться вместе с гостями в увлекательное путешествие готовы 25 профессиональных гидов-переводчиков, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе, международного масштаба. Туристов ждет знакомство с 200 с лишними туристическими объектами.

... Юртовый лагерь «AYAZYURT» , расположен у древнего городища Аязкала, что в Элликкалинском районе. Он появился здесь в 1996 году, в то время руководитель семейного предприятия Дильбар Каримбердиева предлагала гостям отдых всего лишь в двух юртах. Сейчас их гораздо больше, благодаря проектам ЮНЕСКО в 2004 году в лагере были установлены солнечные панели, в 2017 году к нему подвели электричество. Десятью годами ранее к лагерю проложили 10 километров асфальтовых дорог.

Еще один юртовый лагерь готов принимать гостей в Нукусе, он расположен в зоне отдыха «Ашшы куль». «Каракалпакский этноаул» открылся в рамках Недели женского предпринимательства», проходившей в ноябре во всех областях Узбе­кистана.

— Основной целью создания «Каракалпакского этноаула» является увеличение потока туристов в наши края, — говорит руководитель ООО «Nitsa Nukus» Амина Бекжанова. — Особое значение имеет качество оказываемых туристических услуг, а оно зависит от надлежащей инфраструктуры. Мы делаем ставку на продвижение ремесленничества, агро, - этно, - экологический и экстремальный туризм.

А.Бекжанова также развивает деятельность юртового лагеря «Маяк» в Муйнакском районе. Организует она и туры по Узбекистану. В прошлом году на конкурсе «Ташаббус» А.Бекжанова была признана лучшей женщиной-предпринимательницей страны.

Муйнакский район, конечно же, был и остается в центре внимания туристов. Плато Устюрт, озеро Судочье, Аральское море, музей под открытым небом «Кладбище кораблей», частный музей «Дом рыбака», Аллея ремесленников, древние памятники и другие объекты гости из разных концов мира стараются посетить обязательно. К их услугам более 20 отелей, гостевых домов и гостиничных комплексов. Отведать блюда европейской и национальной кухни можно в 10 с лишним точках общественного питания, количество которых также неуклонно растет.

Традиционным становится проведение в Муйнакском районе различных фестивалей, принять в них участие приезжают настоящие мастера своего дела: ремесленники, музыканты, дизайнеры, повара, художники, представители экстремальных видов спорта. «Стихия», «Ралли — Муйнак», «NavrUz», «99 блюд из рыб Аральского моря» неизменно привлекают зарубежных туристов. На своих страницах в социальных сетях многие из них называют мероприятия символом нового времени и советуют друзьям обязательно побывать на этих праздниках. С запуском авиарейса из Нукуса в Муйнак значительно сократилось время в пути. Перелет из одного аэропорта в другой не превышает сорока минут.

После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Каракалпакстан вновь начал принимать туристов. В прошлом году его посетили более 25 тысяч гостей из разных стран и свыше 284 тысяч местных туристов. За 9 месяцев этого года, по данным Министерства туризма и культурного наследия РК, в регионе побывало порядка 31 тысячи иностранных и свыше 592 тысяч туристов из разных областей нашей страны.

Развивается в республике и паломнический туризм. К святым местам приезжают гости из стран Ближнего Востока, Казахстана, Турции, России.

Государство готово поддержать предпринимателей, занятых в туристическом бизнесе. Используя большой потенциал и широкие возможности, есть все шансы превратить туризм в высокодоходную отрасль экономики.

А.Аминова