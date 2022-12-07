"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пять инициатив — пять возможностей

ПООЩРЕНЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ

В Каракалпакском государственном театре юного зрителя состоялась церемония награждения победителей и активных участников Каракалпакского этапа конкурсов среди учащихся общеобразовательных школ по направлениям искусство, спорт, информационные технологии и культура чтения, организованных в рамках пяти важных инициатив Президента страны.

Выступая на церемонии, министр народного образования Республики Каракалпакстан А.Нарымбетов отметил, что пять важных инициатив главы нашего государства призваны вовлечь молодое поколение в культуру, искусство, занятие физкультурой и спортом, пропагандировать культуру чтения, а также направлены на обеспечение занятости женщин.

Перейдя к номинациям, следует сказать, что под девизом «Пять инициатив – вместе с искусством» первое место в конкурсном фестивале «Молодежная театральная студия» завоевала школа №17 Турткульского района, второе место за школой №4 Ходжейлийского района, третье место досталось школе №22 Нукусского района.

Под девизом «Пять инициатив — вместе со спортом» на соревнованиях по стритболу среди мальчиков лучшими стали учащиеся школы №31 Нукусского района, №33 — Амударьинского и №31 — Кунградского районов, соответственно. Среди девочек победила команда столичной школы №22, второго и третьего места удостоились ученицы школы №26 Нукусского района и №32 — Амударьинского района.

В состязаниях роботов не было равных командам из Кегейлийского, Ходжейлийского и Бозатауского районов.

На конкурсе «Школа книголюбов» под девизом «Пять инициатив — вместе с книгой» победила школа №47 Элликкалинского района, далее расположились школа №33 Караузякского и школа №4 Ходжейлийского районов.

Всем победителям вручены дипломы и ценные подарки. Затем были выявлены победители предметных кружков.

Церемония завершилась концертной программой.

ККИА