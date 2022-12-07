"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год обеспечения интересов человека и развития махалли

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению новой системы государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 9 августа 2021 года, для трех молодых людей из Амударьинского района, достигших возраста 18 лет, приобретены квартиры в городе Нукусе.

По этому случаю в хакимияте Амударьинского района состоялась церемония вручения ключей от квартир их владельцам.

Ключи и документы на квартиры в столице республики, стоимость которых составляет 130 миллионов сумов каждая, молодым людям, не имеющим собственного жилья, вручил хаким района С.Йулдашев.

Владельцы новых квартир выразили искреннюю благодарность Президенту за заботу и внимание молодежи, нуждающейся в социальной поддержке.

ККИА