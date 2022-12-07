"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

3 декабря — Международный день инвалидов

«5000 ШАГОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»

Генеральная Ассамблея ООН на 47-й сессии в 1992 году объявила 3 декабря Международным днем инвалидов. Ассамблея призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня. И вот уже в течение 30 лет этот день торжественно отмечается и в нашей республике.

На днях на стадионе «Туран» города Нукуса прошла акция под названием «5000 шагов для здоровья», посвященная данной дате.

В ней приняли участие более 300 взрослых и детей с ограниченными возможностями из каракалпакских отделений общественного объединения «Специальная олимпиада Узбекистана», Общества слепых Узбекистана, Общества инвалидов Узбекистана, школы-интерната для слабовидящих №10, а также группа волонтеров «40 кыз» КГУ имени Бердаха.

— Мы надеемся, что наше мероприятие, пусть и небольшое, но подарит людям с ограниченными возможностями большой праздник, — говорит председатель Каракалпакского отделения общественного объединения «Специальная олимпиада Узбекистана» Гульшат Турсымуратова. — Мы выражаем свою благодарность организаторам мероприятия — Министерству развития спорта, Министерству транспорта Республики Каракалпакстан, сотрудникам Управления безопасности дорожного движения и ресторану «Тумарис» за оказанные внимание и поддержку.

Х.ХАЛИЛАЕВА