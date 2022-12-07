"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

8 декабря — День Конституции Республики Узбекистан

МЕРОПРИЯТИЕ В КГУ

В Каракалпакском государственном университете имени Бердаха с участием профессорско-преподавательского состава и студентов состоялось праздничное мероприятие, посвященное 30-летию принятия Конституции Республики Узбе­кистан.

На мероприятии выступили заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Р.Сапарбаев, председатель суда Республики Каракалпакстан К.Тарихов, заместитель прокурора республики А.Каипбергенов и другие, которые сердечно поздравили собравшихся со знаменательной датой и отметили роль Основного Закона в успешном развитии страны.

Отмечалось, что в данном документе отражены сегодняшняя жизнь нашего государства и перспективы его развития. Происходящие ныне процессы обновления, построения демократического правового государства, формирования зрелого гражданского общества стали возможными благодаря последовательному претворению в жизнь основных принципов, прописанных в Конституции.

В рамках мероприятия его участники посадили на территории университета саженцы декоративных деревьев, внося вклад в развернутый сейчас общенациональный проект «Зеленое пространство».

ККИА