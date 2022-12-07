Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:03:32, 07.12.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ПРИЕМ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ

2 декабря этого года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев принял парламентскую делегацию Финляндии, возглавляемого главой Межпарламентской группы дружбы «Финляндия-Центральная Азия» К.Кильюненом.

В ходе беседы рассматривались вопросы смягчения последствий катастрофы Арала, охраны здоровья населения региона Приаралья, так как высыхание Аральского моря встало в ряд глобальных бедствий. В этой связи отмечалось выступление Президента Республики Узбекистан на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в котором он еще раз обратил внимание мирового сообщества к данной экологической проблеме.

В результате под эгидой ООН был учрежден Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья, в рамках деятельности которого осуществлен ряд позитивных мероприятий.

Гости выразили руководителю республики искреннюю признательность за радушный прием и отметили готовность к полномасштабному сотрудничеству между Межпарламентской группой и Республикой Каракалпакстан.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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