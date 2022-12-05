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Общество

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» ДЛЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В отделе юстиции города Нукуса проведено пропагандистское меро­приятие «День открытых дверей» для учащихся юридического техникума Республики Каракалпакстан.

— Молодым людям сегодня уделяется особое внимание, оказывается большое доверие, — говорит руководитель Нукусского городского отдела юстиции. — В результате таких возможностей возрастает их стремление к получению знаний и профессии.

В ходе мероприятия учащаяся молодежь получила подробную информацию о деятельности Центра государственных услуг, созданных в нем условиях, проводимой работе в сфере социальной защиты работников и их обязанностях. Будущие государственные служащие узнали о мерах по борьбе и предупреждению коррупции в системе.

По завершении встречи специалисты дали учащимся развернутые ответы на интересующие их вопросы.

УзА.