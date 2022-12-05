"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

АКЦИЯ «УДАРНЫЕ 40 ДНЕЙ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В период реализации акции «Ударные 40 дней» в рамках общенационального проекта «Зеленое пространство» в нашей республике предусмотрена высадка 5 миллионов 250 тысяч саженцев фруктовых декоративных деревьев и кустарников.

В процессе проведения вышеупомянутой акции по состоянию на конец ноября Комитетом Республики Каракалпакстан по лесному хозяйству доставлено 925 тысяч 500, фермерскими хозяйствами, занятыми заготовкой посадочных материалов — 1 миллион 951 тысяча 500, с приусадебных земель населения и других источников — 2 миллиона 373 тысяча 400 саженцев.

— У нас мероприятия в рамках акции «Ударные 40 дней» стартовали в сельском сходе граждан «Кзыл жар» с участием руководителей республики, соответствующих специалистов, депутатов, представителей старшего и молодого поколений, средств массовой информации в обстановке высокого духовного подъема, — рассказывает главный специалист отдела охраны биоразнообразия, цифровизации и ведения кадастра Комитета по экологии и охране окружающей среды А.Якубов. — В дальнейшем были организованы специальные семинары, в которых обсуждались особенности посадки саженцев, организации их полива и ухода за ними. Ученые и специалисты поделились методами создания сортов деревьев, адаптированных к нашим почвенно-климатическим условиям, ведения нужной агротехники, защиты от вредителей, провели ряд мастер-классов.

Нашим комитетом, в рамках проекта «Зеленое пространство», выдвинута инициатива создания «Экологического сада» на площади 4 гектара в махаллинском сходе граждан «Жидели байсын» столицы республики и совместно с городским хакимиятом, Комитетом по лесному хозяйству и другими организациями разработан его проект. В дальнейшем, здесь произвели высадку более одной тысячи различных деревьев и кустарников. В «Экологическом саду» будут созданы благоприятные возможности для отдыха населения.

По всей республике малообеспеченным семьям на безвозмездной основе роздано по 10 саженцев плодовых деревьев.

В целом, на конец ноября осуществлена высадка 4 миллионов 630 тысяч штук саженцев декоративных и плодовых деревьев, а также кустарников, что составляет почти 90 процентов от прогнозных показателей.

Реализация акции продолжается.

А.Жиемуратов,

ККИА.