"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА В ДЕЙСТВИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

На основе указания Президента, данного в ходе поездки в Каракалпакстан, хокимият Ташкентской области закреплен к Муйнакскому району.

Делегация области посетила Муйнакский район и ознакомилась с проводимыми совместными проектами по социально-экономическому развитию территории.

Хокимияты Ташкентской области и Муйнакского района разработали «дорожную карту» по проведению строительно-ремонтных работ на 77 объектах и обеспечению оборудования на 32 миллиарда сумов. Согласно решению областного Кенгаша народных депутатов и соответствующего распоряжения хокимията области, из местного бюджета области на эту работу выделили 16 миллиардов 500 миллионов сумов.

В общеобразовательных школах намечено проведение строительно-ремонтной работы и их обеспечение оборудованием на 9 миллиардов 457 миллионов сумов. За счет освоения средств в объеме 4 миллиардов 213 миллионов сумов проведен капитальный ремонт в общеобразовательной школе №15 в махалле “Казакдаря” и филиале общеобразовательной школы №9 в махалле “Бозатау”. Все школы в районе полностью обеспечены спортивным инвентарем. Строят спортивные залы в общеобразовательных школах в махаллях “Ушсай” и “Дустлик”. Ремонтируют и оснащают необходимым инвентарем дошкольные образовательные учреждения района. Сданы в эксплуатацию дошкольные образовательные учреждения в махаллях “Бозатау” и “Тик узяк”. На обеспечение оборудованием центрального медицинского объединения района выделено 76,2 миллиона сумов, в отделении скорой помощи завершается строительная работа. На хирургические операции для членов малообеспеченных семей выделено более 85 миллионов сумов.

В районном центре и в СГМ “Хаким ата” построены библиотеки, в каждой махалле построили футбольные площадки. Отремонтировано 4,5 километра внутренних дорог в махалле “Казакдаря” и 3 километра в махалле “Тик узяк”. В районном центре построили “Парк молодежи” и сажают деревья.

На 2022-2023 годы предпринимателями области намечено реализовать 23 проекта на 393,9 миллиарда сумов и создать 983 рабочих места, 10 проектов уже реализованы. За счет средств инициаторов реализуют проекты по организации земледелия на 25 гектарах, а за счет кредита “Агробанк” в объеме более 2 миллиардов сумов — по обслуживанию автотранспорта и предоставлению логистических услуг.

Для организации рыбоводства ассоциация “Узбекбаликсаноат” выделила природные озера общей площадью 1058 гектаров. На приобретение оборудования выделен кредит 2 миллиарда сумов. Для откорма рыбы интенсивным методом предприниматели выкупили старое птицеводческо-рыбоводческое здание в махалле “Тик узяк”. На этот проект “Ипотека банк” выделил 2,5 миллиарда сумов кредита. Завершаются проекты по производству сельскохозяйственной техники, организации летних теплиц “Нетхаус” на 30 гектарах, организации верблюдоводства и козоводства. Социально нуждающимся семьям выделили холодильники, телевизоры, газовые плиты, во многих домах установили солнечные панели.

Делегация Ташкентской области в ходе поездки осмотрела построенные магазины, спортивные площадки, ознакомилась с благоустроительной работой и работой в общеобразовательной школе №15, с созданными в дошкольных образовательных учреждениях в махаллях “Бозатау” и “Тик узяк” условиями. Малообеспеченным семьям и общеобразовательным школам вручили подарки областного хокимията. Состоялись награждение победителей спортивных соревнований, концертная программа и обмен мнениями по своевременному исполнению заданий, направленных на улучшение жизни, обеспечение занятости и повышение доходов населения района.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

УзА.