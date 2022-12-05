"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Политика ПРИЕМ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ 28 ноября заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Р.Сапарбаев принял директора организации «Globogate Concept AG» Йоханнеса Майера и старшего директора по проектам в Узбекистане компании «Globogate Recruiting» Гульнару Салимову. На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества между Республикой Каракалпакстан и «Globogate Concept AG», в частности, стажировки группы специалистов из Каракалпакстана в Германии, повышения квалификации медицинских работников, в том числе медсестер. Р.Сапарбаев, подчеркнув исключительное значение налаживания тесного сотрудничества с данной организацией, выразил полную поддержку инициатив партнеров. ККИА Сәне: 05.12.2022 11:12:52 4 мәрте оқылды