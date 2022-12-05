ПРИЕМ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ
28 ноября заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Р.Сапарбаев принял директора организации «Globogate Concept AG» Йоханнеса Майера и старшего директора по проектам в Узбекистане компании «Globogate Recruiting» Гульнару Салимову.
На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества между Республикой Каракалпакстан и «Globogate Concept AG», в частности, стажировки группы специалистов из Каракалпакстана в Германии, повышения квалификации медицинских работников, в том числе медсестер.
Р.Сапарбаев, подчеркнув исключительное значение налаживания тесного сотрудничества с данной организацией, выразил полную поддержку инициатив партнеров.
ККИА