Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:25:05, 05.12.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Политика

ПРИЕМ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ

28 ноября заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Р.Сапарбаев принял директора организации «Globogate Concept AG» Йоханнеса Майера и старшего директора по проектам в Узбекистане компании «Globogate Recruiting» Гульнару Салимову.

На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества между Республикой Каракалпакстан и «Globogate Concept AG», в частности, стажировки группы специалистов из Каракалпакстана в Германии, повышения квалификации медицинских работников, в том числе медсестер.

Р.Сапарбаев, подчеркнув исключительное значение налаживания тесного сотрудничества с данной организацией, выразил полную поддержку инициатив партнеров.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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