"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

«ВОЗВЫШАЙСЯ, ЯЗЫК РОДНОЙ!»

Торжественное мероприятие под таким девизом, приуроченном 33-летию принятия Закона Республики Каракалпакстан «О государственном языке», состоялось 1 декабря этого года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха.

Перед началом собрания прозвучали государственные гимны Республики Узбе­кистан и Республики Каракалпакстан.

Выступивший затем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров поздравил присутствующих с Днем придания каракалпакскому языку статуса государственного.

Отмечалось, что язык, оставаясь не только средством коммуникации, представляет собой поистине бесценное сокровище, дошедшее до нас на протяжении нескольких столетий, не потеряв своего непреходящего значения. Следует особо подчеркнуть, что язык играет исключительную роль в определении и сохранении самоидентичности каждого народа, поступательном развитии общества.

За последние годы при пристальном внимании главы государства, в нашей республике осуществляются комплексные меры по сохранению и обогащению родного языка. В качестве примеров можно привести организацию в городе Нукусе творческой школы имени И.Юсупова с углубленным обучением каракалпакского языка, введение должностей советника Председателя Совета Министров, городского и районных хакимов по вопросам обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке, строительства в Чимбайском районе мавзолея и музея в честь видных представителей каракалпакской литературы Кунходжи и Бердаха, массовое издание новых учебников и пособий, художественных книг и монографий на каракалпакском языке, исследования в области каракалпакского языка посредством крупных международных проектов в развитых странах, выпуск «Орфографического словаря каракалпакского языка» на латинице, издание сур священного Корана и другой религиозной литературы в переводе на каракалпакский язык.

На основе постановлений Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан учреждены департамент по развитию государственного языка при Совете Ми­нистров и Фонд развития каракалпакского языка, определен ряд ключевых задач по развитию родного языка.

Во исполнение этих задач в настоящее время претворяется в жизнь практические меры по дальнейшему совершенствованию системы преподавания каракалпакского языка в образовательных учреждениях, ускоренной интеграции государственного языка в современные информационные технологии, сохранению чистоты языка и повышению культуры речи у граждан, росту авторитета каракалпакского языка в международном масштабе.

В частности, запущен научно-практический проект под названием «Цифровая технология каракалпакского языка», ведется работа над созданием платформы аудиокниг на каракалпакском языке. Топономической комиссией разработаны зквиваленты терминов на каракалпакском языке, готовится к печати пятитомник «Толковый словарь каракалпакского языка», создается энциклопедический словарь каракалпакского языка в отраслевом разрезе. Кроме того, с удовлетворением хочется констатировать, что скоро увидит свет «Каракалпакско-узбекский-казахский-туркменский-русский словарь лингвистических терминов».

В этом году под девизом «Возвышайся, язык родной!» по всей республике проходят праздничные мероприятия, литературные вечера, встречи и конкурсы. В настоящее время в Институте востоковедения Академии наук Узбекистана проходит научно-теоретическая конференция на тему «Вопросы развития каракалпакского языка и литературы в годы независимости», в которой также участвуют несколько видных ученых из нашей республики, на сцене Узбекского государственного академического драматического театра ставится комедия О.Абдирахманова «Тирсеклер» («Упрямые»).

В ознаменование праздника группе преподавателей каракалпакского языка и литературы вручены памятные подарки, почетные грамоты Союза писателей Узбекистана и нагрудные знаки «Маънавият фидойиси».

В праздничном мероприятии приняли участие председатель Союза писателей Узбекистана, народный поэт Узбекистана Сирожиддин Сайдов, руководитель Республиканского центра духовности и просветительства Минхожиддин Ходжиматов.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.