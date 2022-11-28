"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СТАТИСТИКА

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

По данным Управления статистики Республики Каракалпакстан, по состоянию на 1 октября 2022 года, численность постоянного населения республики составила 1970,6 тыс. человек и с начала года увеличилась на 22,1 тыс. человек, или на 1,1 %. В частности, численность городского населения составила 964,5 тыс. человек (48,9 % от общей численности населения), сельского населения 1006,1 тыс. человек (51,1 %).

Рождаемость. За январь-сентябрь 2022 года было зарегистрировано 30 863 родившихся ребенка (здесь и далее в качестве родившихся имеются в виду живорожденные), соответственно коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 21,1 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 1,1 промилле (за январь-сентябрь 2021 года — на 20,0 промилле). Увеличение коэффициента рождаемости отмечалось практически во всех районах республики. Самые высокие показатели наблюдались в городе Нукусе (от 18,7 до 20,5 промилле), в Берунийском (от 20,1 до 24,3 промилле), Турткульском (от 20,1 до 21,9 промилле) и Элликкалинском (от 21,4 до 23,2 промилле) районах.

Браки. За январь-сентябрь 2022 года органами ЗАГС было зарегистрировано 10,9 тыс. браков. По республике коэффициент брачности на 1000 населения составил 7,4 промилле.

Разводы. За январь-сентябрь 2022 года органами ЗАГС было зарегистрировано 1,6 тыс. разводов. По республике коэффициент разводимости на 1000 населения составил 1,1 промилле.

Миграция. По предварительным данным, количество иммигрантов в республике в январе-сентябре 2022 года составило 6027 человека, а количество эмигрантов за этот период составило 7602 человек. Сальдо миграции составило минус 1575 человек (за аналогичный период 2021 года минус 6559 человек). Наиболее крупные отрицательные значения наблюдались в Чимбайском (минус 378), Кегейлийском (минус 274) и Амударьинском (минус 272) районах.

К.Сигаев,

начальник отдела статистики демографии и труда Управления статистики Республики Каракалпакстан.