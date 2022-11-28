"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

В НУКУСЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ БОРЦЫ СТРАНЫ

В чемпионате Узбекистана по вольной и женской борьбе, прошедшем в городе Нукусе, приняли участие призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, что сделало соревнования интересными во всех отношениях.

Наряду с опытными спортсменами, такими как Гуломжон Абдуллаев, Умиджон Джалолов, Зафар Отахонов, Бобур Исломов, которые показывают достойные результаты на международных соревнованиях, на пьедестал поднялись молодые спортсмены Нодиржон Сафаров, Ильяс Бекпулатов, Арслонбек Джумабоев, Аджиниез Сапарниезов, Сардор Холматов.

Опытные борцы, в том числе Аббос Рахмонов, Мухаммадрасул Рахимов, Хасанбой Рахимов, которые регулярно занимали места в основном составе национальной сборной на чемпионате, в этот раз не смогли подняться на пьедестал. Это свидетельствует о том, что перед Олимпийскими играми «Париж-2024» конкуренция в национальной сборной по вольной борьбе возросла в каждой весовой категории, и ряд кандидатов в сборную пополняется талантливой молодежью.

В соревнованиях среди девушек в десяти весовых категориях за призовые места боролись 100 спортсменок.

В захватывающих состязаниях первое место в своих весовых категориях заняли Муштарий Толипбекова, Жасмина Иммаева, Дилшода Матназарова, Шохида Ахмедова, Лайло Собирова, Рухшона Абдурасулова, Дилфуза Айимбетова, Феруза Эсенбаева, Мардона Кадамова и Озода Зарипбоева.

Победители и призеры награждены дипломами и ценными подарками.

Т.Рузиев,

УзА.