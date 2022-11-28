"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ НА СЕЛЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В рамках проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии», финансируемого USAID, Каракалпак­ское отделение Ассоциации деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аёл» приступило к осуществлению проекта «Предотвращение торговли людьми путём обучения безработных женщин предпринимательским навыкам, финансовой грамотности с последующим предоставлением малых грантов для открытия собственного дела и создания новых рабочих мест».

— Цель проекта — расширение экономических возможностей для жертв торговли людьми, мигрантов, вернувшихся домой, их семей и женщин, попавших в сложные социальные условия, предоставление им доступа к информационным, бизнес- и финансовым услугам, — рассказывает исполнительный директор Каракалпакского отделения АДЖ Узбекистана «Тадбиркор аел», координатор проекта Назира Елибаева.

Первые семинары прошли в сентябре, октябре и ноябре в Ходжейлийском, Шуманайском, Кунград­ском, Канлыкульском, Кегейлийском и Бозатауском районах. Его участницами стали 125 женщин, получивших рекомендации и консультации по основам предпринимательства и безопасной миграции. Многие из них приняли решение открыть семейный бизнес и подготовили свои бизнес-планы для получения субсидий, льготных кредитов.

— Подходящую работу дома я не нашла, потому вынуждена была уехать на заработки за пределы страны. Торговала продуктами в магазинах, не заметила, как быстро пролетели годы. До пенсионного возраста остается около десяти лет, а стажа я не наработала, — делится участница семинара Г. Капизова. — Пройдя обучение, задумалась о собственном бизнесе. А почему бы и нет? Сейчас готовлю проект, надеюсь выиграть грант. Для сельских женщин это возможность получить финансирование, обеспечить себе достойную жизнь.

Заняться предпринимательством мечтают многие сельчанки, но не все знают с чего начать, как заручиться поддержкой, выбрать верное направление. Есть и те, кто уже при деле, но для его развития нет средств.

— Мой доход — это выручка с домашней выпечки. Моя продукция пользуется спросом, с утра я доставляю ее своим постоянным клиентам, работающим в различных организациях, — делится другая участница М.Ибрагимова. — Давно хотела выйти на новый уровень, поставлять выпечку в кафе и торговые точки. Мечтаю приобрести специальное упаковочное оборудование, но брать банковский кредит не рискую. Возможно, в осуществлении задуманного мне поможет малый грант, если мой бизнес-проект будет одобрен.

Будущих бизнес-леди станут сопровождать рекомендациями и консультациями тренеры и координатор проекта. Семинары планируется провести во всех районах республики.

А.Аминова