Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:22:38, 28.11.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ НА СЕЛЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В рамках проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии», финансируемого USAID, Каракалпак­ское отделение Ассоциации деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аёл» приступило к осуществлению проекта «Предотвращение торговли людьми путём обучения безработных женщин предпринимательским навыкам, финансовой грамотности с последующим предоставлением малых грантов для открытия собственного дела и создания новых рабочих мест».

— Цель проекта — расширение экономических возможностей для жертв   торговли людьми, мигрантов, вернувшихся домой,  их семей и женщин, попавших в сложные социальные условия, предоставление им доступа к информационным, бизнес- и финансовым услугам, — рассказывает исполнительный директор Каракалпакского отделения АДЖ Узбекистана  «Тадбиркор аел», координатор проекта  Назира Елибаева.

Первые семинары прошли  в сентябре, октябре и  ноябре  в  Ходжейлийском, Шуманайском, Кунград­ском,  Канлыкульском, Кегейлийском  и Бозатауском районах.  Его участницами стали  125 женщин,  получивших  рекомендации и консультации по основам предпринимательства и безопасной миграции. Многие из них приняли решение  открыть семейный  бизнес и подготовили свои бизнес-планы для получения субсидий,  льготных кредитов.

— Подходящую работу дома я не нашла, потому  вынуждена была уехать на заработки  за пределы страны.  Торговала продуктами в  магазинах, не заметила, как быстро пролетели годы. До пенсионного возраста  остается около десяти лет, а стажа я не наработала, — делится участница семинара Г. Капизова. — Пройдя обучение, задумалась о собственном бизнесе. А почему бы  и нет? Сейчас готовлю  проект,  надеюсь выиграть грант. Для сельских женщин это возможность получить финансирование, обеспечить себе достойную жизнь.

Заняться предпринимательством мечтают многие сельчанки, но не все знают с чего начать, как заручиться поддержкой, выбрать верное направление. Есть и те, кто уже при деле, но для его развития нет средств.

— Мой доход — это выручка с домашней выпечки. Моя продукция пользуется спросом, с утра я доставляю ее своим постоянным клиентам, работающим в различных организациях, — делится другая участница  М.Ибрагимова. — Давно хотела выйти на новый уровень, поставлять выпечку в кафе и торговые точки.  Мечтаю приобрести специальное упаковочное оборудование, но брать банковский кредит не рискую. Возможно, в осуществлении задуманного мне поможет малый грант, если мой бизнес-проект будет одобрен.

Будущих бизнес-леди станут  сопровождать рекомендациями и консультациями тренеры и координатор  проекта.  Семинары планируется провести во  всех районах республики.

А.Аминова

8 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF