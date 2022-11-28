"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ СТИМУЛ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Государственные активы — это государственная собственность, то есть имущество, принадлежащее государству на праве собственности, в том числе акции (доли), государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, иные движимые и недвижимые объекты государственной собственности, объекты интеллектуальной собственности.

Управлением государственного имущества занимается Агентство по управлению государственными активами. Сегодня наш собеседник — руководитель Каракалпакского территориального управления Агентства по управлению государственными активами Махсуд Раджапов.

— Как сегодня обстоят дела с подготовкой и согласованием продажи государственных активов?

— За 9 месяцев текущего года реализовано 27 единиц госактивов почти на 128 млрд.сумов. Стартовые цены объектов государственной собственности, длительное время не нашедших покупателей, выставляются на продажу на электронной торговой площадке «Е-auksion» с применением механизма пошагового снижения до 50%.

На данной торговой площадке также планируется продать 30 государственных активов, простаивающих и неэффективно используемых в результате постоянно проводимой инвентаризации. Объявления о продаже государственного имущества регулярно публикуются в газетах «Биржа» и «Еркин Каракалпакстан», освещаются на местных телеканалах, на официальном сайте Агентства по управлению государственными активами и в Telegram-канале.

— Как идет процесс приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения?

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» за № 71 от 14 февраля сего года утвержден регламент оказания государственных услуг по приватизации земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц Узбекистана на праве постоянного пользования (владения), аренды или пожизненного наследуемого владения. За 9 месяцев текущего года по Республике Каракалпакстан поступило 142 обращения, из них 19 заявителям оформлены ордеры, поступило 52 млн. сумов. Также постановлением утверждено Положение о порядке реализации свободных земельных участков несельскохозяйственного назначения для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности на праве собственности или аренды. Всего за 9 месяцев 2022 года в автоматизированную информационную систему «Erelektron ААТ» подрядными организациями подано 3 573 предложения. Всего на торги выставлено 1 944 земельных участка общей площадью 246 га, из которых реализовано 499 земельных участков общей площадью 30 га за 8,5 миллиарда сумов.

— Сегодня в рамках указов и постановлений главы государства Каракалпакстану предоставлены специальные льготы и преференции.…

— Совершенно верно. Согласно майскому постановлению Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию предпринимательства в северных районах Республики Каракалпакстан» всем покупателям, независимо от цены реализации на аукционных торгах, предоставлена возможность оплаты в рассрочку выкупных платежей сроком на 7 лет, а также скидки в размере 25 процентов стоимости договора при полной оплате в течение 3 месяцев платежей в соответствии с договорами купли-продажи, заключенными по государственным объектам недвижимости, реализованным на аукционных торгах. Также в Указе Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур» от 31 августа текущего года указано, что земельные участки несельскохозяйственного назначения на территории Республики Каракалпакстан выставляются на электронные онлайн-аукционные торги на праве собственности с уменьшением первоначальной стоимости на 50 процентов. Также 50 процентов от части средств, направляемых в бюджет Каракалпакстана от реализации земельных участ­ков несельскохозяйственного назначения на территории республики посредством электронных онлайн-аукционных торгов на праве собственности и праве аренды, будут перечислены в качестве дополнительных источников в бюджеты районов (городов), в которых расположены данные земельные участки.

В соответствии с программами приватизации, средства от реализации государственных активов, расположенных в Республике Каракалпакстан (за исключением объектов государственного недвижимого имущества площадью до 10 000 квадратных метров), за вычетом затрат на оценку и продажу, будут направлены в целевом порядке в региональный фонд развития систем водоснабжения и водоотведения при Министерстве финансов республики.

Согласно постановлению Кабинета Минис­тров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке залога государственного имущества и земельных участков, не предназначенных для сельского хозяйства, в качестве обеспечения кредита» от 1 августа сего года, покупателям государственных активов и земельных участков несельскохозяйственного назначения, реализованных с условием оплаты в рассрочку, единовременно осуществившим первоначальный платеж в размере не менее 35 процентов, предоставляется право передачи в залог данных государственных активов и земельных участков в качестве кредитного обеспечения.

Записала М.ТУРАЕВА.