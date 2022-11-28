"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

«КАРАКАЛПАКСКАЯ ЗВЕЗДНАЯ ПАРА»

Памятный вечер под таким названием прошел на днях в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха, посвященный 110-летию со дня рождения поэта, писателя, драматурга, государственного деятеля Амета Шамуратова и 105-летию народной артистки Узбекистана и Каракалпакстана Айымхан Шамуратовой.

Перед началом меро­приятия его участникам был представлен документальный фильм, рассказывающий о жизни и творчестве Шамуратовых.

Затем заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Р.Сапарбаев сердечно поздравил собравшихся с юбилейными датами Амета и Айымхан Шамуратовых и выразил признательность организаторам памятного вечера.

В своем выступлении он подчеркнул огромный вклад Шамуратовых в развитие национальной культуры, искусства и литературы, оставивших глубокий след в сердцах своих поклонников.

А.Шамуратов, родившийся в 1912 году, начал свой трудовой путь учителем. Начиная с 1938 года его талант начал проявляться на творческой ниве. Благодаря своим знаниям и организаторскому умению успешно работал на различных ответственных должностях. В разные годы он возглавлял отдел художественной литературы Каракалпакстана, работал директором Государственного издательства художественной литературы Узбекской ССР в Ташкенте, заместителем председателя Совета народных комиссаров Каракалпакстана, заместителем директора Научно-исследовательского института языка и литературы, начальником Управления по делам искусств при Совете Минис­тров. В дальнейшем трудился на должностях заместителя Председателя Совета Министров ККАССР, председателя Союза писателей республики, секретаря Нукусского городского комитета партии.

Весь свой опыт и знания он посвятил развитию сфер науки, культуры, искусства и образования нашей республики. Его произведения, где воспевались патриотизм и любовь к родной земле, вошли в бесценную сокровищницу литературы и искусства. Его повесть «Мои встречи с тиграми» стала литературной новинкой. Из-под его пера вышли сборники стихов «Сауга» («Подарок»), «Песни о Родине», «Люблю». В качестве драматурга он поставил пьесы «Кырккыз», «Дочь Арала».

Своим пленительным голосом и яркими образами более шестидесяти лет радовала зрителей А.Шамуратова. Она родилась в 1917 на территории нынешнего Канлыкульского района. Обучаясь в Турткуле, впервые начала участвовать в любительском кружке. Талантливая актриса исполняла роли главных героинь в спектаклях «Гульсара», «Гарипашык», «Алпамыс», «Раушан». Песни «Бозатау», «Мунглы кыз» («Девушка в печали»), которые в 1936 году впервые были записаны на грампластинку. Ее феерические исполнения до сего времени служат для молодых представителей искусства образцом.

А.Шамуратова достойно представляла каракалпакское театральное искусство на сценах Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана во время проведения дней культуры Узбекистана. Она была удостоена почетных званий народной артистки Узбекистана и Каракалпакстана, награждена орденом «Буюк хизматлари учун».

В целях сохранения творческого наследия Амета и Айымхан Шамуратовых их дочь Айымгуль Шамуратова организовала Дом-музей, создала ансамбль «Айымхан лапызы».

На мероприятии А.Шамуратовой был вручен нагрудный знак «Уатан пидайысы».

Вечер памяти завершился концертом мастеров искусств республики.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.