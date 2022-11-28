"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ЧЕСТВОВАЛИ УСПЕХ ФУТБОЛИСТОВ

21 ноября этого года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялась церемония чествования футболистов и тренеров профессионального футбольного клуба «Арал», завоевавших право сыграть в следующем сезоне в Про-лиге чемпионата Узбекистана по футболу.

На мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев сердечно поздравил коллектив клуба с большим достижением.

Затем прошла сама церемония. Главному тренеру команды Нагмету Кутыбаеву вручен знак почетного звания «Заслуженный наставник молодежи Республики Каракалпакстан», директор футбольного клуба Азамат Алланиязов, помощник главного тренера Айбек Нурбаев, первый вице-президент Ассоциации футбола Каракалпакстана Исхак Ибрагимов награждены нагрудным знаком «Уатан пидайысы», а всем игрокам вручены нагрудные знаки «Умит ушкыны». Они также получили по 10 миллионов сумов денежного вознаграждения.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.