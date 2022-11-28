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ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ РЕШАЮТСЯ

Как известно, недавно Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев встретился с жителями аула «Кубла Устирт», расположенного на расстоянии 200 километров от центра Кунградского района, где выслушал и обсудил проблемы, волнующих их.

В частности, в числе обращений были вопросы об организации на месте медицинского обследования граждан, об оснащении сельского врачебного пункта современными медицинскими инструментами и инвентарем, проведении сети Интернета.

В рамках решения вопросов, поднятых на данной встрече, на днях аул посетила рабочая группа в составе представителей Жокаргы Кенеса, Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан, ряда других сфер, а также хакимията Кунградского района.

Вначале гости преподнесли сельскому врачебному пункту набор медицинских инструментов. Затем в организованном порядке было проведено углубленное медицинское обследование местного населения.

В этот же день начата комплексная работа по устойчивому подключению населенного пункта к «всемирной паутине». Произведена реконструкция местного детского сада, благодаря чему учреждение полностью подготовлено к приему детей.

Эти меры стали еще одним свидетельством успешной реализации принципа «Во имя достоинства человека», выдвинутого главой нашего государства.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан