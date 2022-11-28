"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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УСИЛИТЬ МЕРЫ ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЗАПРОСОВ ГРАЖДАН

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев в ходе своих рабочих поездок побывал в Кегейлийском районе.

Он навестил жителя сельского схода граждан «Жузимбаг», инвалида I группы Нарбая Ауезова. Ознакомившись с условиями жизни Н.Ауезова, дал поручение оказать семье инвалида всестороннюю социальную поддержку.

Далее руководитель республики осмотрел ход осуществляемых работ по строительству стационара на 24 койки при семейной поликлинике №69, здания районного медицинского объединения, детского сада на 90 мест в сельском сходе граждан «Актуба», здания Молодежного центра, у которых минули сроки сдачи в эксплуатацию.

Затем под председательством А.Орынбаева состоялось совещание с участием районного актива, руководителей республиканских ведомств.

На нем оживленно рассматривались меры по удовлетворению насущных запросов граждан, решению злободневных проблем и, в данном контексте, существенные недостатки в работе отдельных руководящих лиц.

В частности, имеют место нецелевое использование и хищения бюджетных средств, в том числе, в строительной отрасли, вследствие которых объекты превращаются в «долгострои», все больше фактов нецелевого использования льготных кредитов помощниками хакимов.

На низком уровне остается доля поступивших в высшие учебные заведения из числа выпускников школ, оставляет желать лучшего степень охвата детей дошкольными образовательными учреждениями. В детских садах №№№3, 8 и 9 выявлены факты расхищения продуктов питания, в общеобразовательных школах организация бесплатного питания для школьников начальных классов находится в неудовлетворительном состоянии. Также обстоят дела с работой с обращениями граждан.

За допущенные недостатки в работе, халатное отношение к своим обязанностям, заместитель хакима Кегейлийского района по вопросам капитального строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и благоустройства, руководители районного центра содействия занятости, центра по работе с помощниками хакима освобождены от занимаемой должности.

Первый заместитель хакима по финансово-экономической работе и сокращению бедности, заместитель хакима по вопросам сельского и водного хозяйства, заведующий районным отделом народного образования привлечены к дисциплинарной ответственности, заместителю хакима — начальнику отдела инвестиций и внешней торговли указано на недостатки в работе. Предложено рассмотреть соответствие руководителя районного отдела дошкольного образования занимаемой должности.

Вместе с тем, А.Орынбаев отметил, что согласно постановлению Президента Республики Узбекистан ПП-408 от 25 октября этого года «О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022-2023 годах», в Кегейлийском района предусмотрены запуски 12 проектов приблизительно на семь миллиардов сумов по строительству новых сетей питьевого водоснабжения, реконструкции внутрихозяйственных дорог.

ККИА