"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

НЕОБХОДИМЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ

В ходе ознакомления с процессами социально-экономического развития районов Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев побывал в Ходжейлийском районе.

Осмотрев состояние реконструкции здания врачебного пункта «Айбек» на территории сельского схода граждан «Саманкуль», руководитель республики подчеркнул серьезное отставание ремонтных работ от утвержденного графика, вследствие чего жители схода граждан лишены возможности получить медицинское обслуживание на месте. Ответственным лицам поставлена задача оперативного устранения недоработок.

В ходе совещания в хакимияте района была подвергнута критике недостаточность мер по повышению благосостояния населения, улучшению условий жизни граждан.

В частности, со стороны 13 помощников хакимов допущены нецелевое использование и хищения льготных кредитных средств.

Подобные нарушения совершаются и должностными лицами самих коммерческих банков. Так, управляющий районным филиалом Халк банка оформил на себя кредитные средства, предназначенные для выдачи безработным лицам на льготной основе. Также отмечался низкий уровень деятельности в таких сферах, как образование, спорт, экспорт продукции, благоустройство населенных пунктов, работа с обращениями граждан.

В ходе совещания в отношении заместителей хакима Ходжейлийского района по вопросам капитального строительства, коммуникации, коммунального хозяйства, экологии и благоустройства, по вопросам сельского и водного хозяйства, по вопросам инвестиций и внешней торговли, по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы применены административные меры наказания. Также получили наказания в административном порядке руководители районных отделов водоснабжения, дошкольного образования, народного образования, медицинского объединения района. Поручено рассмотреть вопросы соответствия руководителей районного филиала Халк банка и центра по работе с помощниками хакима, заведующих дошкольными образовательными учреждениями №№7,8,11,19,20 и 21 занимаемым должностям.

Крайне низки темпы осуществления строительно-монтажных работ на объектах, включенных в программу «Обод кишлок», а также объектах, возводимых на основе поручений Президента в ходе поездки в Каракалпакстан. Руководителям секторов указано на неудовлетворительное состояние работы с обращениями граждан, что негативно сказывается на решении социальных проблем.

На совещании также речь шла о некоторых перспективных проектах по социально-экономическому развитию Ходжейлийского района. Так, в соответствии с постановлением главы государства ПП-408 от 25 октября сего года «О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022-2023 годах», в Ходжейлийском районе будет реализовано 18 проектов по реконструкции внутренних дорог, строительству новых водопроводных сетей. Общая стоимость проектов составляет без малого 23 миллиарда сумов.

ККИА