Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:43:27, 22.11.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственная молодежная политика — в действии

СОСТЯЗАЛИСЬ ОДАРЕННЫЕ ДЕВУШКИ

В Нукусском моно-центре состоялась неделя «А ну-ка, девушки!», организованная Нукусским филиалом Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.

В мероприятии, прошедшем в рамках реализации пяти важных инициатив Президента, около 50 девушек состязались в кулинарном, парикмахерском и швейном искусстве.

По его итогам лучшей по кулинарному искусству была Г.Арзубаева, по искусному овладению поварскими секретами не было равных А.Султановой, лучшей швеей признана У.Алиева, а Ж.Утепова стала победительницей среди парикмахерш. Всем им вручены дипломы и памятные призы от организаторов.

— Состязания прошли на высоком духовном уровне, — делится впечатлениями советник директора филиала  по вопросам женщин Г.Ешмуратова. — Они способствуют содержательной организации досуга и мы намерены организовывать их на постоянной основе.

Мероприятие завершилось концертом талантливой молодежи филиала вуза.

ККИА

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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