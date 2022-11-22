"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ

В нашей республике реализуется проект «Инвестирование в устойчивое будущее Каракалпакстана путем улучшения здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и благополучия подростков и использования талантов молодежи во время и после COVID-19», в осуществлении которой лидирующую роль играет ЮНИСЕФ. Данный проект рассчитан на 2021-2022 годы.

Цель — удовлетворение насущных потребностей населения путем строительства санитарно-технических сооружений, улучшения доступа к безопасной воде, проведения мероприятий по продвижению гигиены и санитарии. В рамках реализации проекта будут проведены мероприятия по повышению квалификации школьных учителей и психологов по жизненным навыкам. Из ряда преподавателей Национального учебного центра для обучения учителей новым методикам Республики Каракалпакстан составлена группа методистов и тренеров для участия в этом проекте.

Недавно в Нукусе состоялась встреча с волонтерами проекта. Были обсуждены результаты работы. За это время 123 волонтера были обучены навыкам по проведению сессии по репродуктивному здоровью, семейному планированию, профилактике ВИЧ и другим заболеваниям среди учащихся и родителей. Для осуществления проекта были выбраны пилотные районы — Муйнакский, Кунградский и Бозатауский. Затем были включены Кегейлийский, Ходжейлийский, Чимбайский, Караузякский и Нукусский районы.

Для размещения на онлайн-платформах было подготовлено более 80 сообщений и ответов на вопросы по репродуктивному здоровью и планированию семьи. 100 учителей улучшили свои знания по информированию учеников о репродуктивном здоровье, профилактике различных заболеваний и здоровом образе жизни. Обученные учителя провели каскадные тренинги для 718 учителей.

Кроме того, разработано 3 методических руководства для учителей на трех языках, а также 8 буклетов, 10 брошюр с информацией о репродуктивном здоровье, здоровом образе жизни, семейному планированию и профилактике заболеваний. Два волонтера из числа самых активных участвовали в выставке, организованной ЕС «Европейский год молодежи» и представили свою работу в рамках проекта. Более 9492 учащихся и их родители принимали участие в информационных сессиях, проводимых обученными волонтерами.

— Приоритетные мероприятия ЮНФПА в рамках страновой программы с 2021 по 2025 годы, — говорит член проекта Саламат Утепов, — это разработка учебных программ в целях улучшения репродуктивного здоровья и обеспечения прав населения, улучшения услуг по планированию семьи в учреждениях первичной медико- санитарной помощи, включение мер по охране репродуктивного здоровья, а также борьбе с гендерным насилием в План по обеспечению готовности и реагированию к чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения и другие. В пилотных районах были выбраны 15 школ для реализации цели проекта.

Х.Халилаева