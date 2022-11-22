"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ДРУЖБА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ГРАНИЦ

Фестиваль корейской культуры и языка — это всегда событие, для творческих личностей, которых объединяет любовь к искусству. Очередной, тринадцатый по счету межрегиональный каракалпакско — хорезмский фестиваль прошел в Нукусе, в НГПИ имени Ажинияза, вузе, который не первый раз становится площадкой для праздника.

Два последних года фестиваль не проводился, причиной тому послужила пандемия короновируса, оттого значимей стала встреча добрых друзей.

Волнение перед выходом на сцену испытывал каждый участник, ведь среди гостей был консул Республики Корея На Донг Гун, который отметил, что фестиваль сближает народы и культуры, его проведение является символом дружбы и крепких отношений между странами.

Елена Шимбергенова поет в хоре «Ариран». После выхода на заслуженный отдых у нее стало больше времени, чтобы заниматься творчеством.

— Корейские песни душевные, они льются словно ручей, а когда ты понимаешь их смысл, исполняешь их сердцем, — делится солистка хора бабушек «Ариран». — В нашем коллективе есть представительницы разных национальностей, но мы все говорим на языке дружбы и взаимопонимания. Многим участницам уже за семьдесят, но возраст не помеха, если ты молод душой и тебе нравится то, чем ты занимаешься.

Недавно Е.Шимбергенова пошила себе национальный корейский костюм, потому выступление для нее в этом раз было особенным и долгожданным.

— Фестиваль собрал около ста участников из Каракалпакстана и соседнего Хорезма. Это люди разных возрастов, профессий, школьники и студенты. Каждый раз мы зажигаем новые «звезды», помогаем поверить в себя и свои способности, — рассказывает председатель Ассоциации корейцев Каракалпакстана Марина Когай.

Жюри предстояло выбрать победителей в таких номинациях, каккаллиграфическое письмо, ораторское мастерство, сольное пение, театрализованные сценки, танцы и хоровое пение.

Учитывая, что все выступавшие не профессиональные артисты, можно было сделать выводы, как они талантливы, как важно для них открывать для себя корейскую культуру, а с ней и Страну утренней свежести.

Победитель в номинации «Ораторское мастерство» Жанпулат Дабылов из Тахиаташского района изучает корейский язык, мечтает овладеть им в совершенстве.

— Поначалу было сложно, думал, не осилю даже азы, — улыбается Жанпулат. — Но с каждым выученным словом, предложением, понимал, надо двигаться дальше, чтобы в будущем свободно общаться на корейском языке.

Второе место жюри присудило коллективу «Ариран», это первая их победа в межрегиональном фестивале.

— Мы благодарны руководства НГПИ за поддержку всех наших инициатив, — продолжает М.Когай. — В следующий раз мы соберемся в Хорезме, чтобы вновь скрепить узы дружбы, которая не знает ни границ, не расстояний.

А.Аминова