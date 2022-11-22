"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Туризм

«КАРАКАЛПАКСКИЙ ЭТНОАУЛ» ВСТУПИЛ В СТРОЙ

В Нукусе, на берегу озера «Ашшы коль», пущен в эксплуатацию туристический центр «Каракалпакский этноаул».

Проект реализован в рамках Программы расширения экономических прав и возможностей женщин Агентства США по международному развитию (USAID).

В текущем году данным Агентством для компании Nitsa Nukus было закуплено 14 юрт на общую сумму 33 тысячи долларов. Юрты установлены у озера «Ашшы коль» на окраине столицы республики. Здесь предусмотрена демонстрация образцов каракалпакской культуры, ремесленничества, национальных блюд. Также юрты будут использоваться для развлекательных мероприятий, проживания.

Гости могут приобрести приобретать искусные ковровые, ювелирные изделия, изготовленные местными ремесленницами, попробовать национальные кондитерские изделия, приготовленные по древним рецептам, национальные блюда. Здесь уместно отметить, что USAID в масштабе Узбекистана предлагает передовые технологии для развития предпринимательской деятельности в таких областях, как агробизнес, ремесленничество, текстиль и агротуризм.

В частности, к октябрю нынешнего года за счет вышеуказанной Программы для сорока женщин-предпринимателей приобретены новые технологические установки и оборудования на более чем 600 тысяч долларов.

Участники мероприятия, осматривая новый туристический центр, стали свидетелями выставки народных ремесел и национальных костюмов, концертной программы, включающей народные танцы, выступления фольклорных и эстрадных коллективов.

ККИА