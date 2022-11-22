"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ПОДДЕРЖКУ БЕЗРАБОТНЫХ ЖЕНЩИН

Агентство США по международному развитию (USAID) в партнерстве с Национальным центром социально-экономического развития «Сабр» и региональными ННО осуществляет проект по обучению безработных женщин предпринимательству, организации бесплатных курсов для обучения профессиональным навыкам.

На основе этого проекта швейному делу были обучены 72 женщины из города Нукуса и некоторых районов. По окончании этих курсов им были вручены соответствующие сертификаты. Из них 14 подготовили свои стартап-проекты и стали обладателями гранта USAID.

Недавно в столичном моноцентре «Ишга мархамат» прошла церемония вручения победителям грантов. Впредь они будут использовать их для начала собственной предпринимательской деятельности.

Среди тех, кто получил оборудование для начала своего дела, есть и молодая портниха Гулимхан Саидова из Шуманайского района. Она говорит, что мечтала иметь свою собственную швейную машину. Такую же машину получила и портниха из ССГ «Аспантай» Бозатауского района Даметкен Бектурсинова.

Числящаяся в «женской тетради» Шынаргуль Сейтимбетова из города Нукуса, получив профессиональную швейную машину и паровой утюг, намерена открыть свой маленький цех. Еще в апреле текущего года Шынаргуль случайно узнала в телеграм-канале о бесплатных курсах по швейному делу, которые будет проводить ННО «Сабр» для безработных женщин. Она, не раздумывая, решила посещать эти курсы, тем более у нее был небольшой опыт работы со времен учебы в колледже. Шынаргуль уверена, что она сумеет наладить свое дело. Потому что она успешно окончила курсы швейного дела, по вышиванию. Тем более владеет определенными знаниями по предпринимательству и бизнесу, где приобрела на специальных курсах.

Гулпаршын Кушекбаева давно мечтала о вышивальной машине. Ее мечта сбылась: теперь портниха узоры для национальных костюмов будет вышивать на своей собственной машине.

М.ТУРАЕВА