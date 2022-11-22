"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА — В ДЕЙСТВИИ

АКЦИЯ «ОДИН МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ» В ХОДЖЕЙЛИ

В рамках проекта «Ударные 40 дней» и по инициативе Каракалпакского республиканского отделения общенационального движения «Юксалиш» в Ходжейлийском районе, вокруг «социального городка», где проживают семьи, попавшие в сложную социальную ситуацию, прошла акция «Один миллион деревьев».

— Целью данной акции является пропаганда борьбы против вырубки лесов, противодействие негативному процессу изменения климата, объединение людей вокруг цели расширения зон зеленых пространств, — говорит руководитель Каракалпакского отделения вышеуказанного движения Т.Романов. — Мы планируем проводить данную акцию два раза в год: осенью и весной. Инициатива общенационального движения «Юксалиш» о проведении акции «Один миллион деревьев» была поддержана Представительством ООН в Узбекистане и она стартовала 24 октября 2019 года именно в Каракалпакстане. Совместно с Международным инновационным центром Приаралья при Президенте Республики Узбекистан регулярно осуществляем мероприятия по высадке саженцев деревьев и кустарников.

В ходе этой акции высажено более ста саженцев декоративных и плодовых деревьев. Обязательство по уходу за их развитием взяла на себя администрация «Социального городка».

ККИА