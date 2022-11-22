"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ДИАЛОГ С НАРОДОМ

ВСТРЕЧА В АУЛЕ «БОСТАН»

На днях Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев побывал в самом отдаленном населенном пункте республики Бостане, где встретился с его жителями.

Жители аула, расположенного практически в 60 километрах от поселка «Каракалпакстан», рассказали руководителю республики о своих проблемах и заботах, жизни в сложных бытовых условиях.

Абсолютное большинство вопросов, которые касались помощи в оплате контрактного обучения, военной службы в мобилизационном призывном резерве, лечения в городе Ташкенте и других, были решены оперативно на месте.

В ходе встречи многодетным семьям были подарены стиральные машины, газовые плиты, другие виды бытовой техники и потребительских товаров.

ККИА