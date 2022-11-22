"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ОЧЕРЕДНЫЕ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ В РАЙОНЫ

В процессе ознакомления с ходом социально-экономического развития районов Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Бозатау­ский район.

Знакомясь с состоянием объектов незавершенного строительства, руководитель республики отметил значительное отставание от установленного графика ход строительства детских садов №2 и №4. Он дал указания ответственным должност­ным лицам принять необходимые меры по сдаче объектов в эксплуатацию качественно и в срок.

Затем состоялось совещание с участием руководителей республиканских органов и районного актива. В ходе совещания острой критике были подвергнуты случаи нецелевого использования бюджетных средств, неэффективного расходования льготных кредитных ресурсов со стороны помощников хакима, существенные недостатки в организации строительных работ, благоустройства территорий, халатная работа представителей соответствующих сфер.

Также имеют место заметные упущения в образовательной системе, реализации инвестиционных программ, исполнении мероприятий на основе поручений, данных главой государства во время поездки в Бозатауский район.

По итогам обсуждения ответственным лицам определены задачи по устранению имеющихся недостатков с указанием четких сроков исполнения.

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В ходе посещения Амударьинского района руководитель республики осмотрел ход строительств общеобразовательной школы №27 и дошкольного образовательного учреждения №30, которые значительно отстают от утвержденного графика.

На совещании с участием представителей республиканских министерств и местных предприятий, организаций и учреждений речь шла о наличии и путях преодоления существенных недостатков в процессе развития района и обеспечения благосостояния населения.

Одной из главных проблем является нецелевое использование бюджетных средств, низкий уровень работы с обращениями граждан, что вызывает справедливые нарекания граждан по поводу состояния коммунального обслуживания, ремонта внутренних дорог, обеспечения жильем.

Также обращено внимание ответственных должностных лиц на неблагоприятные ситуации в сферах образования, транспортного обслуживания, недостаточное использование экспортного потенциала района.

Вместе с тем, на мероприятии было отмечено, что по инициативе главы государства осуществляется последовательная работа по оказанию материальной и моральной поддержки малоимущих слоев населения, в том числе женщин. Наглядным подтверждением стало вручение Президентского подарка — ключей от двухкомнатной квартиры жительнице махалли Бай аул, матери двоих детей Малике Ахмедовой, потерявшей кормильца и нуждающейся в социальной защите. Также она трудоустроена в дошкольное образовательное учреждение №43 Амударьинского района.

ККИА