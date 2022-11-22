"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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Вчера на центральной площади города Нукуса состоялось праздничное мероприятие, посвященное 31-летию принятия государственного флага Республики Узбекистан.

Перед его началом прозвучали государственные гимны Узбекистана и Каракалпакстана.Выступивший на нем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров сердечно поздравил собравшихся со знаменательным праздником.

Отмечалось, что по инициативе Президента в Узбекистане осуществляется грандиозный процесс обновления всех сфер жизни. Принято более двадцати нормативных документов, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие одной только Республики Каракалпакстан. Внесение посильного вклада в претворение в жизнь намеченных данными указами и постановлениями мер, является долгом каждого из нас.

С речами о роли государственных символов, в том числе флага, выступили также главный редактор газеты «Коракалпогистон тонги», заслуженный журналист Республики Узбекистан Н.Матякубова, студентка НГПИ имени Ажинияза А.Амангелдиева, студентка КГУ имени Бердаха Н.Сабирова.

Участникам мероприятия была представлена праздничная концертная программа.

В мероприятии принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.