"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Наука

«ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ»,

— говорит доктор исторических наук Земфира Курбанова

В Институт языка и литературы имени Нажима Давкараева Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан Земфира Курбанова пришла тридцать с лишним лет назад на должность лаборанта сектора истории.

Тогда Земфира еще не знала, что изучение культуры и быта каракалпакского народа станет смыслом ее жизни. Окончив в 1996 году факультет русского языка и литературы КГУ имени Бердаха, она поступает в аспирантуру по специальности «Этнография» в Институт истории, археологии и этнографии ККО АН Узбекистана.

— Почему по окончании факультета русского языка и литературы, Вы решили поступить в аспирантуру совсем по другому направлению?

— К моменту окончания университета я уже работала в Институте (впоследствии Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук) лаборантом, но, то, что научно-исследовательская работа станет смыслом моей жизни, тогда даже не предполагала. В то время начинался прием в аспирантуру, и мне неожиданно предложили попробовать свои силы. Определенное представление о том, чем занимаются исследователи, у меня уже было, и я, не раздумывая, подала документы. Как мне тогда показалось, экзамены принимали суровые и строгие ученые. В целом, приемная комиссия довольно снисходительно отнеслась ко мне, и, когда выяснилось, что базовое образование у меня филологическое, они стали между собой совещаться, справлюсь ли? Я признательна Ктайбек ага Сарыбаеву, который сказал: «Видно же, что справится». Эта фраза решила не только вопрос поступления, но и мою дальнейшую судьбу.

— Годы учебы в аспирантуре — это постоянный поиск, стремление узнать больше, поездки, маленькие открытия. Было непросто?

— Разумеется, было нелегко. Пришлось осваивать базовые знания самостоятельно. Чтобы восполнить имеющиеся пробелы, необходимо перелопатила огромное количество литературы. Этот процесс, кстати, продолжается и сегодня. Но было и интересно! Люди, факты, споры, выводы, сравнения. Изучая этнографию и историю края, понимаешь, как важно сохранить все, что мы имеем, показать, каким бесценным богатством мы обладаем. Выявлять, оценивать, замечать, наблюдать — профессия этнографа требует особых знаний и навыков, которые приходят с опытом. Сбор полевого материала до сих пор является одним из важнейших методов этнографического исследования. Выезд в поле — нечто особенное. Там совершенно другой воздух, такая тишина...

Очень нравятся аульные пейзажи, особенно интересные собеседники (не хочется называть их сухим словом респонденты). Когда встречаются те, кто могут вспомнить интересные нюансы, касающиеся быта, нравов, традиций, это большая находка! Главное, любить свою работу и не останавливаться на достигнутых результатах.

— Расскажите о том, что уже сделано?

— Я являюсь автором более 60 научных работ, в том числе монографий «Этнографическая наука Каракалпакстана: этапы становления, современное состояние», выпущенной в 2020 году и «Каракалпакский костюм: традиции и новации», которая была издана в прошлом году.

Защитив в 2002 году кандидатскую диссертацию на тему «Становление и развитие этнографической науки в Каракалпакстане», продолжила свои исследования в качестве младшего научного сотрудника в Институте истории, археологии и этнографии. Совмещала их с работой в отделе народно — прикладного искусства Государственного музея искусств имени Савицкого Республики Каракалпакстан. Затем будет должность ученого секретаря и заместителя директора музея по научной части. Работа в музее, это особый период в моей жизни. Я получила не только новые знания, но и научилась лучше «видеть» и понимать, как и чем жили предыдущие поколения, как менялись их ощущения, понятия. Как их образ жизни находил свое отражение в прекрасном. Ведь все, что создано их руками, можно назвать образцами великолепия и неповторимости.

Благодаря исследованиям, которыми я занималась в музее, у меня была возможность воочию видеть, изучать ценнейшие и редкие предметы народного искусства. С 2002 года принимала участие в разрабатываемых в отделе проектах, таких как «Влияние экологического кризиса на быт и культуру каракалпаков», «Общество и ислам в современном Каракалпакстане», «Культ женщины в представлениях каракалпаков: этнологическое исследование» и других. Затем был инновационный проект «Традиционный костюм каракалпаков». Его мы разрабатывали под руководством доктора исторических наук Максета Карлыбаева. По ходу работы и начали вырисовываться контуры огромной исследовательской проблемы. После завершения проекта, результатом которого стало издание иллюстрированного альбома «Каракалпакский костюм», мы пришли к выводу, что огромный пласт, касающийся традиционной одежды, остался не охваченным. Можно сказать, с подачи М. Карлыбаева было решено продолжить и углубить исследования по национальному костюму. О том, что эта тема захватит меня целиком и полностью, тогда не могла и предположить. Даже сейчас, по завершении докторского исследования, не могу сказать, что она себя исчерпала.

— Ваше докторское исследование посвящено традиционному каракалпакскому костюму. Для чего необходимо изучать народную одежду?

— Изучать ее необходимо хотя бы потому, что она является одним из тех элементов культуры, которая является самобытной, неповторимой. Национальная одежда в полной мере сохраняет в себе многовековой опыт и образ жизни людей, а ее изучение позволяет лучше понять формирование, развитие народа. Такие исследования и ныне остаются одной из важных проблем этнологии, так как позволяют глубже понять вопросы этногенеза, связей этого народа с другими.

Этнография, как и раньше, продолжает привлекать к себе внимание. На данный момент у меня четыре ученика-соискателя. В текущем году один из них успешно защитил диссертацию, работа другого находится на завершающем этапе.

— Значит ли это, что этнография, как наука, продолжает развиваться?

— Да, на данном этапе, можно сказать, интенсивно развивается. Сейчас в институт приходит много молодых людей. В первую очередь это связано с теми широкими возможностями, которые нам предоставлены. Ежегодно для нашего отдела выделяется два места в базовую докторантуру и одно или два — в институт стажеров. Это позволило увеличить количество молодежи в науке. Хотелось бы надеяться, что приток молодых людей в науку связан не только с местами, выделяемыми в докторантуре, но и с усиливающимся интересом к своим корням, традициям и обычаям.

В июле этого года на Научном совете при Каракалпакском государственном университете имени Бердаха Земфира Ибрагимовна защитила диссертацию доктора исторических наук (DSc) на тему «Традиционный костюм каракалпаков (конец XIX-XXв.)».

З.Курбанову всегда и во всем поддерживала семья. Супруг, тоже историк, Шамиль Амиров, дети — Разиля и Закир, родители, коллеги. Они верили в нее и знали, она всегда достигает поставленных целей.

«Я занимаюсь любимым делом, а для человека очень важно найти свое предназначение в жизни», — говорит она.

Энергии и сил для новых исследований ей не занимать. А значит, впереди новые открытия, проекты, призванные стать частью истории нашего края.

Беседовала А.Аминова