"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА — В ДЕЙСТВИИ

ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

В рамках проходившего 10-11 ноября с.г. Самаркандского саммита тюркских государств на площади Регистан состоялась посадка деревьев с участием лидеров государств-членов и стран-наблюдателей в соответствии с проектом «Зеленое пространство». Акции проводились одновременно в столицах Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии, а также во всех регионах нашей страны.

Аналогичная акция прошла и в столице нашей республики, в которой приняли участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев, заместитель Председателя Жокаргы Кенеса республики Р.Сапарбаев.

В посадке саженцев, проходившей на территории детского парка «Истиклол», также активно участвовали члены Сената Олий Мажлиса, депутаты Жокаргы Кенеса, руководители министерств, ведомств, организаций и учреждений, представители широкой общественности.

Как известно, по инициативе главы государства объявлены «ударные 40 дней» по посадке саженцев деревьев, которые продлятся до 10 декабря. В настоящее время в Каракалпакстане повсеместно осуществляется организованная работа по успешной реализации инициативы Президента.

Вышеуказанная акция логически вписывается в процесс осуществления общенационального проекта «Зеленое пространство».

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан