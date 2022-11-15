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МЕРОПРИЯТИЯ

ПРАЗДНИК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

12 ноября этого года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

Выступивший на нем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

Он отметил, что на основе принятых Президентом страны соответствующих указов и постановлений за короткие сроки возведены лечебно-профилактические учреждения, отвечающие самым современным требованиям, последовательно укреплялась их материально-техническая база, ускоренными темпами идет обеспечение отдаленных медицинских пунктов квалифицированными кадрами путем их материального стимулирования.

Принятие главой нашего государства в июле текущего года постановления «О дальнейшем усилении охраны здоровья населения в Республике Каракалпакстан в 2022-2024 годах» подняло осуществление вышеизложенных мер на качественно новый уровень.

В частности, в составе Нукусского городского медицинского объединения созданы хирургическое отделение на 20 мест, отделение по оказанию паллиативной помощи безнадежным тяжелобольным (хосписа) на 20 мест, в шести отдаленных районах увеличены штатные единицы кардиолога, онколога, уролога и невролога. В соответствии с данным нормативным документом принимаются действенные меры по открытию Детского центра медицинской реабилитации на 120 мест для детей с хроническими заболеваниями и инвалидностью, обновлению материально-технической базы Каракалпакского регионального перинатального центра посредством его оснащения 261 единицей оборудования 36 видов, оснащению городского и районных медицинских объединений 2021 единицей медицинского оборудования 90 видов.

В ходе мероприятия группе активных работников отрасли вручены награды от Жокаргы Кенеса, почетные грамоты Совета Министров Республики Каракалпакстан.

Праздничное собрание украсил концерт мастеров искусств республики.

В мероприятии принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан