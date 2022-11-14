"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСЯЧНИК ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА»

В образовательных учреждениях нашей страны уже стало традицией проводить месячники разных предметов.Торжественное открытие месячника предмета «История Узбекистана» прошло в Каракалпакском академическом лицее МВД Республики Узбекистан.

В нем приняли участие руководство лицея, преподаватели и учащиеся. Заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук Амангелди Саимбетов разъяснил цель и значение проведения месячника и представил план мероприятий. Он сказал, что в рамках месячника предмета «История Узбекистана» в лицее запланированы открытые уроки, походы в музеи, встречи с профессорами и преподавателями высших учебных заведений и интеллектуальные конкурсы.

В ходе мероприятия учащиеся, разделившись на группы, отвечали на различные вопросы по истории страны. Затем для первокурсников был проведен открытый урок на основе методов современных педагогических технологий.

— Сегодня в нашем лицее историю преподают 12 опытных педагогов, – говорит преподаватель истории данного учебного заведения Гулшад Узакбергенова. — У нас преподаванию истории придается особое значаение. При поступлении и в лицей, и, в дальнейшем, в Академию МВД тестовые испытания, в первую очередь, проводятся именно по истории. Поэтому наши учащиеся стараются как можно больше и глубже изучать этот предмет.

М.ТУРАЕВА