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МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОФСОЮЗЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

В Каракалпакском государственном театре юного зрителя прошло торжественное собрание, посвященное Дню профессиональных союзов Узбекистана.

В праздничном мероприятии, организованном под девизом «В Новом Узбекистане достоинство человека, интересы народа — наивысшая ценность», присутствовали ветераны труда, профсоюзные активисты, партнерские организации, представители средств массовой информации.

Собрание вступительным словом открыл председатель Каракалпакского республиканского совета Федерации профсоюзов Узбекистана У.Жалменов. Затем заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Р.Сапарбаев от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров республики сердечно поздравил собравшихся с праздником.

Было отмечено, что 23 ноября 2020 года был принят Закон Республики Узбекистан «Об установлении Дня профессиональных союзов Узбекистана», в соответствии с которым 11 ноября объявлен Днем профсоюзов.

Стоит отметить, что в последние годы неуклонно растет роль и авторитет профессиональных союзов в общественной жизни. Ими осуществляются последовательные меры по защите прав и интересов рабочих и служащих, созданию достойных условий труда, самое главное, всесторонней поддержке малообеспеченных семей, лиц преклонного возраста и с инвалидностью. Не будет преувеличением сказать, что профсоюзы становятся их настоящей опорой. Установление праздничной даты служит моральной поддержкой и поощрением для многочисленных профсоюзных организаций, самоотверженных представителей сферы.

В ходе мероприятия группе профсоюзных активистов торжественно вручены нагрудные знаки и почетные грамоты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Представители нашей республики занимают высокие места на различных смотрах-конкурсах, организуемых Федерацией профсоюзов страны.

Так, лидер молодежи махаллинского схода граждан «Мынжарган» Кунградского района Улбосын Мамбетярова, заняв второе место на конкурсе «Самый лучший молодежный лидер», удостоилась подарка Президента — автомашины «Кобальт», женская активист­ка сельского схода граждан «Кзыл кала» Берунийского района Наргиза Нурымбетова на соответствующем конкурсе стала лучшей и была награждена автомашиной «Джентра».

Денежными поощрениями в размере 30 миллионов сумов отмечены руководитель махаллинского схода граждан «Бердах» Чимбайского района Фатима Палванова за победу на конкурсе «Самый лучший председатель махалли», начальник Канлыкульского районного отдела внутренних дел, руководитель 3-го сектора Фархат Урумбаев как самый лучший глава сектора, директор дочернего предприятия «Bernina Nukus» Общества инвалидов Каракалпакстана Паршагуль Даулетярова за успех на конкурсе «Образцовая женщина-работодатель», помощник хакима в поселковом сходе граждан «Каракалпакстан» Жамиля Аметова.

Участникам собрания был представлен праздничный концерт в исполнении мастеров искусств республики.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.