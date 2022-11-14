"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ДИАЛОГ С НАРОДОМ

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Поездки Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаева по отдаленным населенным пунктам продолжилось посещением аула Чукуркак.

В местности, расположенной в 230 километрах от Элликкалинского районного центра, он встретился с жителями и выслушал волнующие их проблемы, касавшиеся обустройства внутренних дорог, ремонта устройства для обеспечения жилых домов чистой питьевой водой, налаживания пассажирского автомобильного сообщения, бурения артезианских скважин, использования солнечных панелей на нужды сельского врачебного пункта.

Также в положительном ключе будут решены вопросы по приему выпускников местных школ в высшие учебные заведения на льготной основе, налаживанию сотовой связи, организации площадки workout, улучшению положения с занятостью населения. Следует отметить, население преимущественно занято животноводством.

Затем руководитель республики посетил еще один удаленный населенный пункт — Кумбаскан, который находится на территории Турткульского района.

В ходе встречи жители аула высказали пожелания по улучшению питьевого водоснабжения, ремонту дорог, замене пришедших в негодность старых электрических столбов, бесперебойному обеспечению углем, организации работы аптеки, строительству спортивной площадки, ремонту здания школы. Большинство поднятых проблем были решены на месте.

В ходе поездок воспитанникам дошкольных образовательных учреждений вручены комплекты одежды, школам переданы книги, а малоимущим семьям преподнесены разнообразные ценные подарки.

ККИА