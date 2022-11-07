"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ ГАЗЕТЫ

31 октября сего года в Молодежном центре города Нукуса прошла встреча редакционного коллектива газет Федерации профсоюзов Узбекистана «Ишонч» и «Ишонч-доверие» со своими читателями.

В мероприятии приняли участие активисты профессиональных союзов, представители средств массовой информации, студенческая молодежь.

На встрече выступили заместитель главного редактора газет «Ишонч» и «Ишонч-Доверие» Т.Ботаяров, руководитель Каракалпакского отделения Союза журналистов Узбекистана К.Реймов и другие, которые остановились на ключевых задачах, стоящих перед журналистским корпусом по доведению до широкой общественности сути и результатов кардинальных преобразований, осуществляемых в стране под руководством Президента, поднятию и освещению проблем, волнующих население, расширению читательской аудитории печатных средств массовой информации.

Не секрет, что в настоящее время, в связи с распространением социальных сетей падает интерес граждан к газетам и журналам. Тем не менее, благодаря активной позиции некоторым изданиям удается сохранять костяк своих читателей. Среди них газеты «Ишонч» и «Ишонч-Доверие».

Материалы под рубриками «Вопросы, ждущие ответа», «Помог профсоюз» вызывают живой интерес у граждан. Представители редакции проинформировали присутствующих о кон­кретных планах по дальнейшему привлечению интереса читателей к вышеуказанным газетам.

Со своими предложениями и рекомендациями также выступили профсоюзные активисты, представители студенческой молодежи.

Затем состоялся розыгрыш викторины, победители которой были отмечены ценными подарками от редакции профсоюзных изданий. Также подарены книги библиотекам высших учебных заведений.

ККИА