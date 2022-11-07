"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ВЫСТАВКИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ФАНТАЗИЙ

«Локомоция» — так называется выставка молодых каракалпакских художников, проходящая в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана. На ней представлены работы молодых талантливых мастеров кисти Бахтияра Серекеева, Тимура Шардеметова, Саламата Бабаджанова и Наурыза Айтмуратова.

С греческого «локомоция» переводится как «передвижение, разновидность движений животных и человека, связанная с их активным перемещением в пространстве». Молодые художники находятся в постоянном движении, поиске, они умеют удивляться и удивлять, видеть необычное в том, что кажется обыденным. Живописные полотна созданы ими совсем недавно, часть из них уже была представлена на выставках, но есть работы, которые выставляются впервые.

— Целью выставки является знакомство с творчеством авторов картин на современном этапе, что немаловажно в нашей быстротечной жизни. Они приглашают в мир прекрасного, пытаются разбудить в людях любовь к искусству, потому очень важно поддержать молодые дарования, — говорит руководитель Каракалпакского отделения Академии художеств У.Утегенова. — Процесс эволюции и развития в смысловом и философском понимании послужили названием выставки. В своих произведениях авторы выражают свои ощущения жизни, эмоции, реакции на происходящее вокруг, уводят зрителей в мир своих фантазий...

У художников, воспитанных на основе традиционного живописного строя, появилась задача работать в новом направлении, ломая общепринятые стереотипы, им удаётся по-иному использовать живописные приёмы.

В выставке представлены работы Б.Серекеева “Семья”, “Двое”, “Дом”, в которых он передает свои тёплые чувства к близким. У Т.Шардеметова жизнь во всех ее проявлениях продемонстрирована в полотнах “Сидящая женщина”, “На улице”. С.Бабаджанов выступает в качестве проводника в страну грёз, где особые эмоциональные ноты «играют» на чувствах, а Н.Айтмуратов представил свои новые композиции, которые носят, в основном, бытовой характер.

А.Аминова