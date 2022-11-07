Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:02:37, 07.11.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ВЫСТАВКИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ФАНТАЗИЙ

«Локомоция» — так называется выставка молодых каракалпакских художников, проходящая в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств  Узбекистана. На ней представлены работы молодых талантливых мастеров кисти Бахтияра Серекеева, Тимура  Шардеметова, Саламата Бабаджанова и Наурыза Айтмуратова.

С греческого «локомоция» переводится как  «передвижение, разновидность движений животных и человека, связанная с их активным перемещением в пространстве». Молодые художники находятся в постоянном движении, поиске, они умеют удивляться и удивлять, видеть необычное в том, что кажется обыденным. Живописные полотна созданы ими совсем недавно, часть из них уже была представлена на выставках, но есть работы, которые выставляются впервые.

— Целью выставки является знакомство с творчеством авторов картин  на современном этапе, что немаловажно в нашей быстротечной жизни. Они приглашают в мир  прекрасного, пытаются  разбудить в людях любовь  к искусству,  потому очень важно  поддержать молодые дарования, — говорит руководитель  Каракалпакского отделения Академии художеств  У.Утегенова. — Процесс эволюции и развития в смысловом и философском понимании послужили названием выставки. В своих произведениях  авторы выражают свои ощущения жизни,  эмоции, реакции на происходящее вокруг, уводят зрителей  в мир своих фантазий...

У художников, воспитанных на основе традиционного живописного строя, появилась задача работать в новом направлении, ломая общепринятые стереотипы, им удаётся по-иному использовать  живописные приёмы.  

В выставке представлены работы Б.Серекеева  “Семья”, “Двое”, “Дом”, в которых он  передает свои тёплые чувства к близким. У Т.Шардеметова жизнь во всех ее проявлениях продемонстрирована в полотнах  “Сидящая женщина”, “На улице”. С.Бабаджанов выступает в качестве проводника  в страну грёз, где особые эмоциональные ноты «играют» на чувствах, а Н.Айтмуратов  представил свои новые композиции, которые носят, в основном, бытовой характер.

А.Аминова

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