Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:02:30, 07.11.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА – В ДЕЙСТВИИ

УСИЛИЯМИ ЖЕНЩИН СОЗДАЕТСЯ «САД МАТЕРЕЙ»

Женщины нашей республики активно участвуют в акции «Матери — за зеленое пространство» проводимой в рамках общенационального проекта «Яшил макон».

На территории сельского схода граждан «Жана жап» Ходжейлийского района заложен «Аналар багы» («Сад матерей»). В церемонии по поводу данного события приняли участие заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан — председатель Комитета семьи и женщин М.Ахмедова, члены движения «Окила аёллар» («Умные женщины») от Ходжейлийского района, женщины почтенного возраста из сходов граждан, женские активистки.

Сначала они на специально организованной выставке ознакомились с саженцами плодовых и декоративных деревьев, цветов, кустарников, предназначенных для посадок. Затем эти культуры были высажены на будущей территории сада, общая площадь которого составит два гектара.

Аналогичный сад появится и на территории сельского схода граждан «Саманбай» Нукусского района.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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