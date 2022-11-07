"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЛЮДИ НАШЕГО КРАЯ

ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТА ВАЖНЕЕ ВСЕГО

... Молодая симпатичная девушка зашла в кабинет Раисы Ережеповой, прикрывая ладошкой рот. В ее глазах стояли страх и отчаяние – стоматологов она боялась с детства, потому врачей не посещала несколько лет. К тому же, в районной поликлинике почти всегда приходилось выстаивать в очереди, а ездить лечиться из Муйнака в Нукус, у нее не было времени.

Раиса, осмотрев пациентку, сказала, что все будет в порядке, через пару дней вновь сможешь улыбаться, позабыв о боли и страхах.

Прежде чем усадить девушку в стоматологическое кресло, ее пришлось долго уговаривать, включив все обаяние и терпение, без которых в профессии врача никак нельзя.

— За двадцать лет работы поняла, что самый «страшный» доктор — это стоматолог, — улыбается хозяйка частной клиники «Турсынбек дент» Р.Ережепова — Люди боятся звука бормашины, уколов, даже специфического запаха лекарств. Но чаще всего через несколько посещений, когда они уже видят результат, их отношение меняется. Выбирая специальность, я понимала, что будет непросто, но, как говорится, это была моя мечта!

Скольким людям за эти годы стоматолог — ортопед Р.Ережепова подарила здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе, не сосчитать, главное, считает она, это доверие пациентов, оправдать которое, задача каждого врача.

В Муйнак Раису позвала судьба. Из Чимбайского района, где родилась и выросла, она приехала по большой любви, выйдя замуж за надежного парня Амангельды Убиева. Тогда муйнакцы жили надеждами, что их услышат и поймут, многие, не веря в лучшую долю, уезжали в в другие места.

Раиса и ее супруг трудностей не боялись, и уезжать из Муйнака не собирались. Молодого специалиста обеспечили работой в районной стоматологической поликлинике, а вскоре о ней уже знали многие жители Муйнакс­кого района, старались попасть на прием именно к ней. Врач на селе всегда человек уважаемый, а хороший врач становится членом семьи. К нему идут не только за медицинской помощью, но и советом, поделиться радостью, рассказать о том, что волнует душу и сердце.

— Муйнакцы люди открытые и честные. У них крепкая закалка, они никогда не позволяют обстоятельствам брать верх. Сейчас, когда все изменилось, и в Муйнаке началась новая жизнь, они берутся осуществлять самые невероятные планы, — продолжает Раиса. — Последние пять лет стали знаковыми, произошли перемены, которые поистине можно назвать историческими.

Она и сама одна из тех, кто решился на смелый шаг — открыть в Муйнаке частную стоматологическую клинику, вложив в проект собственные средства и кредит, выданный одним из отделений банков. Клиника распахнула свои двери в прошлом году, сегодня ежедневно здесь принимают до 10 до 15 пациентов.

— Решиться было непросто, хотя мы с супругом давно думали о собственном бизнесе. Потом вмешалась пандемия, и снова пришлось отложить задуманное, — делится Р.Ережепова. — Построили здание в самом центре города, закупили современное оборудование, медикаменты и начали работать. Сын Ильхамбек тоже ортопед-стоматолог. Он мой ассистент. И если у нас с ним среднее-специальное образование, то Руслан получает высшее. Он учится на стоматолога в Ташкентской медицинской академии. Так что будет, кому продолжить начатое в нашей семье дело.

Первая и пока единственная в Муйнаке частная стоматологическая клиника, тоже, по сути, своеобразный символ перемен. Еще недавно реализация многих бизнес-фпроектов здесь казалась немыслимой.

У Раисы есть мечта: открыть на втором этаже здания, где располагается клиника, гостевой дом. Но для этого вновь нужно брать деньги взаймы у банка. Пока семья рассчитывается по первому кредиту и строит планы на будущее.

Сегодня в Муйнаке несколько отелей, но появление еще одного – вопрос времени. Она мечтает оформить номера в национальном стиле, чтобы постояльцы чувствовали себя словно в гостеприимном каракалпакском доме, а не в номере отеля.

Все, кто знает Р.Ережепову, уверены, задуманное у нее обязательно получится. Иначе она просто не умеет жить.

А.Аминова