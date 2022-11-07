"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО И МЫСЛИТЕЛЯ

В Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза состоялся научный семинар на тему «Наследие Абу Райхана Беруни и развитие современной цивилизации», посвященный 1050-летию великого мыслителя и ученого-энциклопедиста.

Как известно, в августе нынешнего года было принято постановление Президента Республики Узбекистан «О широком праздновании в международном масштабе 1050-летия великого мыслителя и ученого-энциклопедиста Абу Райхана Беруни». Документом предусмотрено широкое празднование в 2022-2023 годах 1050-летия Абу Райхана Беруни под эгидой ЮНЕСКО в международном масштабе.

На данном семинаре обсуждались вопросы глубокого изучения и широкой пропаганды научно-просветительского наследия ученого. На мероприятии выступили представители общественного фонда «Беруни авлодлари» и созданного при нем научного центра, остановившись на важности изучения наследия Абу Райхана Беруни, выразили глубокую признательность за организацию научного мероприятия.

Участники семинара заслушали доклады группы ученых, представлявших Институт востоковедения Академии наук Узбекистана, Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари, Институт математики имени В.И.Романовского АН Республики Узбекистан, Институт узбекского языка, литературы и фольклора, Нукусский филиал Навоийского государственного горного института, а также НГПИ имени Ажинияза, отметивших серьезный вклад ученого в развитие мировой цивилизации, роль его научных трудов в совершенствовании таких научных направлений, как математика, физика, астрономия, география, геология, история и этнография.

В ходе семинара обсуждались конкретные меры по широкой пропаганде богатого научного наследия Абу Райхана Беруни среди молодого поколения, изучению дошедших до нас трудов ученого и мыслителя.

И.Матеков,

корреспондент ККИА.