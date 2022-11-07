"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖӘМИЙЕТ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ, ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ

По инициативе каракалпакского территориального подразделения Общенационального движения «Юксалиш» проведено общественное слушание о ходе выполнения задач в системе дошкольного образования в Каракалпакстане.

В мероприятии приняли участие депутаты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, городских и районных Кенгашей народных депутатов, руководители министерств, ведомств и организаций, члены общественной группы по поддержке Стратегии развития, представители негосударственных некоммерческих организаций, политических партий и средств массовой информации.

Участники обсудили ход выполнения задач, намеченных в Государственной программе, утвержденной в рамках Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Была рассмотрена работа по обеспечению реализации задач, намеченных в цели 38 — Увеличение уровня охвата дошкольным образованием с нынешних 67 процентов до не менее 80 процентов, цели 39 — Поднятие на новый уровень качества обучения в системе дошкольного образования, а также задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений, намеченных в постановлении Кабинета Минис­тров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию территорий и дальнейшему улучшению уровня жизни населения Республики Каракалпакстан в 2022-2026 годах» от 4 апреля 2022 года.

В Каракалпакстане 1 557 дошкольных образовательных организаций, из которых 435 государственных, два относятся к предприятиям, 10 частных, 89 негосударственных на основе государственно-частного партнерства и 1023 — семейные негосударственные дошкольные образовательные организации. Ими охвачено 119 769 из 153 464 детей от 3 до 7 лет, то есть 78 процентов детей данной возрастной категории.

Согласно пункту 200 Государственной программы на 2022 год (доведение к концу 2022 года уровня охвата детей в возрасте 6 лет системой дошкольной подготовки до 90 %), на территории насчитывается 39 506 детей в возрасте 6 лет, 33 621 (85,1 %) из которых охвачены дошкольным образованием. В группы обязательной бесплатной дошкольной подготовки привлечен 6 881 ребенок в возрасте 6 лет (17,4 процента), а в государственные и негосударственные организации дошкольного образования — 26 470 детей в возрасте 6 лет (67,6 процента).

Согласно пункту 201 Государственной программы (создание новых негосударственных дошкольных образовательных организаций за счет привлечения средств частного сектора в систему дошкольного образования), в 2022 году было запланировано организовать семь негосударственных ДОУ и 125 семейных ДОУ на основе государственно-частного партнерства. Заключены договоры с 4 организациями дошкольного образования на основе государственно-частного партнерства, учреждения уже начали деятельность. Оставшиеся три работу пока не начали.

Было намечено создать 125 семейных дошкольных образовательных учреждений. Начали работу 105 семейных ДОУ, а 20 семейных ДОУ еще не приступили к работе, в результате чего затягиваются сроки выполнения задач, предусмотренных Государственной программой.

На основе пункта 202 Государственной программы (внедрение усовершенствованной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации работников детских садов), в текущем году планировали повысить профессиональную подготовку и квалификацию 1040 специалистов, 992 (95 процентов) специалистов уже повысили свои навыки.

Намечено в текущем году и строительство восьми, реконструкция 19 и капитальный ремонт семи дошкольных образовательных учреждений.

Члены общественной группы по поддержке Стратегии развития критиковали тот факт, что по разным причинам откладывается или пассивно осуществляют строительство, реконструкцию и капитальный ремонт некоторых дошкольных образовательных учреждений. Определены меры по решению имеющихся проблем.

Д.Абибуллаев,

УзА.